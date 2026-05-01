Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Фільм 90-х з Томом Крузом, який став неперевершеною класикою

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 12:27
Культовий фільм 90-х з Томом Крузом, про який згадали через 30 років
Том Круз в фільмі. Кадр з відео

Буває таке кіно, де все настільки на своїх місцях, що навіть через 30 років воно краще за сучасні блокбастери. "Кілька хороших хлопців" (1992) — якраз той випадок. Це не просто судова драма, а справжній еталон свого жанру, де ідеально зійшлися сценарій, режисура та акторський кураж.

Редакція Новини.LIVE розповість більше про цю історію.

Чому варто подивитися "Кілька хороших хлопців" з Томом Крузом

Сюжет побудований навколо смерті солдата на військовій базі. Двох морпіхів звинувачують у вбивстві товариша, і на їх захист стає молодий адвокат Деніел Каффі (Том Круз). Спочатку він здається легковажним хлопцем, який хоче просто швиденько закрити справу і піти грати у бейсбол. Але завдяки тиску героїні Демі Мур, Каффі починає копати глибше.

Головне питання: чи була це фатальна випадковість, чи солдати просто виконували таємний наказ "згори"?

Дивлячись на титри, розумієш, що провал був просто неможливим:

Читайте також:
  • Актори: Том Круз тут ще зовсім молодий, але вже неймовірно харизматичний. Демі Мур ідеально вписалася в образ принципової юристки. Але справжня "прикраса" цього фільму — це Джек Ніколсон. Його полковник Джессеп — це втілення самовпевненої та небезпечної влади. Кожна хвилина з ним у кадрі тримає в такій напрузі, що забуваєш дихати.
  • Сценарій: Це був дебют Аарона Соркіна, який пізніше подарує нам "Соціальну мережу". Діалоги у фільмі — це окреме мистецтво. Вони гострі, швидкі та настільки влучні, що їх і сьогодні розбирають на цитати.
  • Режисура: Роб Райнер на той час уже зняв такі хіти як "Мізері" та "Коли Гаррі зустрів Саллі", тож він точно знав, як витиснути з акторів максимум емоцій.

Дивно, але маючи чотири номінації на "Оскар", фільм не забрав жодної статуетки. Багато хто досі вважає несправедливим, що Ніколсон тоді залишився без нагороди, хоча конкуренція з Джином Хекменом була запеклою. Проте час — найкращий суддя. Фільм не став "музейним експонатом", його хочеться переглядати й сьогодні.

Якщо ви шукаєте інтелектуальний детектив, де конфлікт будується не на стрілянині, а на зіткненні характерів та ідей — це однозначно ваш вибір. Не втрачайте можливості глянути цю класику, вона того варта.

Том Круз 90-ті кращі фільми
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації