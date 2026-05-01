Культовий фільм 90-х з Томом Крузом, про який згадали через 30 років

Том Круз в фільмі. Кадр з відео

Буває таке кіно, де все настільки на своїх місцях, що навіть через 30 років воно краще за сучасні блокбастери. "Кілька хороших хлопців" (1992) — якраз той випадок. Це не просто судова драма, а справжній еталон свого жанру, де ідеально зійшлися сценарій, режисура та акторський кураж.

Чому варто подивитися "Кілька хороших хлопців" з Томом Крузом

Сюжет побудований навколо смерті солдата на військовій базі. Двох морпіхів звинувачують у вбивстві товариша, і на їх захист стає молодий адвокат Деніел Каффі (Том Круз). Спочатку він здається легковажним хлопцем, який хоче просто швиденько закрити справу і піти грати у бейсбол. Але завдяки тиску героїні Демі Мур, Каффі починає копати глибше.

Головне питання: чи була це фатальна випадковість, чи солдати просто виконували таємний наказ "згори"?

Дивлячись на титри, розумієш, що провал був просто неможливим:

Актори: Том Круз тут ще зовсім молодий, але вже неймовірно харизматичний. Демі Мур ідеально вписалася в образ принципової юристки. Але справжня "прикраса" цього фільму — це Джек Ніколсон. Його полковник Джессеп — це втілення самовпевненої та небезпечної влади. Кожна хвилина з ним у кадрі тримає в такій напрузі, що забуваєш дихати.

Том Круз тут ще зовсім молодий, але вже неймовірно харизматичний. Демі Мур ідеально вписалася в образ принципової юристки. Але справжня "прикраса" цього фільму — це Джек Ніколсон. Його полковник Джессеп — це втілення самовпевненої та небезпечної влади. Кожна хвилина з ним у кадрі тримає в такій напрузі, що забуваєш дихати. Сценарій: Це був дебют Аарона Соркіна, який пізніше подарує нам "Соціальну мережу". Діалоги у фільмі — це окреме мистецтво. Вони гострі, швидкі та настільки влучні, що їх і сьогодні розбирають на цитати.

Режисура: Роб Райнер на той час уже зняв такі хіти як "Мізері" та "Коли Гаррі зустрів Саллі", тож він точно знав, як витиснути з акторів максимум емоцій.

Дивно, але маючи чотири номінації на "Оскар", фільм не забрав жодної статуетки. Багато хто досі вважає несправедливим, що Ніколсон тоді залишився без нагороди, хоча конкуренція з Джином Хекменом була запеклою. Проте час — найкращий суддя. Фільм не став "музейним експонатом", його хочеться переглядати й сьогодні.

Якщо ви шукаєте інтелектуальний детектив, де конфлікт будується не на стрілянині, а на зіткненні характерів та ідей — це однозначно ваш вибір. Не втрачайте можливості глянути цю класику, вона того варта.

