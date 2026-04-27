Найкасовіші прем’єри 2025 року: 4 фільми, які не можна пропустити

Сцена з фільму "Minecraft: Фільм". Кадр з відео

Якщо ви думали, що Disney знову всіх переміг, то приготуйтеся до сюрпризу. Головна сенсація прийшла звідти, де її не чекали. Поки Голлівуд просуває перевірені франшизи, новинкою світовий кіноринок здивував Китай.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані "Kinowar".

Кращі фільми 2025 року за касовими зборами

Мультфільм "Нечжа 2" зробив щось нереальне. Анімаційна стрічка, знята не в США, зібрала понад 2,24 мільярда доларів. Це не просто успіх, це історичний момент. Фільм став найкасовішим в історії Китаю і майже посунув легендарний "Титанік" з його п'єдесталу в топ-5 світового рейтингу.

Цікаво, що бюджет у цього мультфільма — всього 80 мільйонів. Для порівняння, американські студії на такі масштаби витрачають у 2-3 рази більше. Чистий прибуток у мільярд доларів робить "Нечжу" справжньою золотою жилою.

Але Disney все ще тримає марку, хоч і без колишнього азарту. "Зоотрополіс 2" очікувано зібрав свої 1,59 мільярда. Глядачі люблять цей всесвіт, хоча критики зазначають, що сиквел вийшов трохи слабшим за оригінал. Але цифри на рахунках кажуть про зворотне — глядач іде в кіно за перевіреними героями.

Тим часом Джеймс Кемерон знову доводить, що він — маг кінопрокату. Його "Аватар 3: Вогонь і попіл" лише за перші 13 днів прокату в грудні 2025-го зібрав понад мільярд доларів. Багато хто скептично каже, що третя частина не дотягне до рекордів перших двох (які взяли по 2,3–2,9 млрд), але з Кемероном краще не спорити. Його фільми зазвичай крутять у кіно місяцями, і вони добирають своє дуже впевнено.

Також судячи з усього, студії зрозуміли, що найкращий спосіб заробити — це зняти кіно по тому, що люди вже знають і люблять.

"Ліло і Стіч" : Ігрова версія старого мультика виявилася справжнім хітом. Маючи бюджет у 100 мільйонів, фільм приніс понад мільярд . Стара фанатська база підросла, завела своїх дітей і дружно пішла в кіно. Є припущення, що довго чекати на продовження не доведеться.

: Ігрова версія старого мультика виявилася справжнім хітом. Маючи бюджет у 100 мільйонів, фільм приніс понад . Стара фанатська база підросла, завела своїх дітей і дружно пішла в кіно. Є припущення, що довго чекати на продовження не доведеться. "Minecraft: Фільм": Тут спрацювала слава бренду. Сама гра настільки популярна, що навіть середні відгуки (IMDb 5.6) не завадили стрічці дійти майже до мільярдної позначки. Джек Блек знову підтвердив статус актора, який притягує гроші. Для Warner Bros. це однозначний успіх, тож готуйтеся до цілого всесвіту "Майнкрафту" на великих екранах.

Якщо не знаєте, що глянути ввечері — будь-який фільм із цього списку гарантує масштабне видовище.

