Україна
Головна Кіно Українські мультфільми, які варто подивитися всією сім'єю

Українські мультфільми, які варто подивитися всією сім’єю

Дата публікації: 20 квітня 2026 17:17
4 українські мультфільми, які варто зберегти в сімейну добірку
Cцена з мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Кадр з відео

Українська анімація пройшла довгий шлях — від перших студійних експериментів до повноцінних кінематографічних історій, які сьогодні впізнають і за межами країни. Частина стрічок, створених у різні роки, сьогодні сприймається як класика — їх переглядають і дорослі, і діти, бо в них є щось позачасове.

Новини.LIVE розповість про українські мультфільми, які редакція радить до перегляду.

Які українські мультфільми подивитися

Однією з найвідоміших робіт радянського періоду став мультфільм "Жив-був пес" (1982). На перший погляд — проста історія про старого пса, якого вигнали з дому. Але за цією простотою ховається тепла, трохи сумна й дуже людяна розповідь про дружбу, вдячність і другий шанс. В основі сюжету — українська народна казка про Сірка, і саме це додає історії особливого колориту. 

Інша знакова частина української анімації — серія "Як козаки…", яка створювалася протягом багатьох років. Це пригоди трьох запорізьких козаків — Грая, Ока та Тура, які постійно опиняються в різних куточках світу. Вони допомагають іншим, потрапляють у кумедні ситуації, але завжди знаходять вихід. У цих мультфільмах є щось дуже рідне: легкість, винахідливість і той самий козацький характер, який не сплутаєш ні з чим.

Уже в новіші часи українська анімація зробила крок у сучасний формат. Яскравим прикладом став фільм "Микита Кожум’яка" (2016). Це історія про хлопця, який є сином легендарного богатиря, але хоче довести власну силу й значення. Його шлях — це не просто боротьба зі злом у вигляді дракона, а й спроба знайти себе. Стрічка вирізняється динамікою та сучасною 3D-анімацією, яка показала, що українські студії можуть працювати на рівні світових стандартів.

І вже зовсім інший масштаб — "Мавка. Лісова пісня" (2023). Це сучасне переосмислення твору Лесі Українки, де міфологія, природа і людські почуття переплітаються в єдину історію. Мавка тут не просто персонаж, а образ цілого світу, який живе за своїми законами. Візуально мультфільм має дуже насичений й продуманий вигляд, а сюжет торкається тем, які зрозумілі навіть без пояснень — любов, вибір, відповідальність.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Юлія Хівренко
