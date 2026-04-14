Який мультфільм подивитись з дитиною: найкращі варіанти

Який мультфільм подивитись з дитиною: найкращі варіанти

Дата публікації: 14 квітня 2026 19:08
Мультфільми для сімейного вечора: 4 добрі та повчальні історії
Фрагмент з фільму "Крижане королівство". Кадр з відео

Спільний перегляд мультфільмів — це не просто спосіб зайняти дітей увечері. Це той рідкісний момент, коли всі відволікаються від телефонів, справ та просто проводять час разом. Адже мультфільм — це не лише для малечі, а й для дорослих.

Новини.LIVE розповість про кілька історій, які справді варто подивитися разом.

Кращі мультфільми для дітей та дорослих

"Думки навиворіт"

В центрі історії дівчинка, яка переїжджає з рідного міста в зовсім інше, незнайоме. Для дитини це завжди стрес: нова школа, нові обличчя, нове життя. Автори показують, як вона це переживає. Акцент на тому, що в голові кожної людини живуть різні "голоси": той, що радіє, той, що боїться, той, що злиться, і той, що сумує. І всі вони постійно сперечаються між собою, коли ми приймаємо рішення. 

Цей мультфільм дуже простими образами пояснює дорослу річ: не існує "поганих" емоцій. Сум, страх чи злість — це не вороги, а нормальна частина нас. І з цим важливо навчитися жити.

Читайте також:

"Крижане королівство"

Це історія про двох сестер у королівській родині. Одна з них народилася з незвичайною здатністю — вона може створювати лід і сніг. Але замість радості ця сила приносить їй страх, адже вона боїться нашкодити близьким. Через це вона закривається від усіх, навіть від рідної сестри. І саме це стає причиною великої біди — ціла країна опиняється у вічній зимі. Молодша сестра не здається і вирушає в подорож, щоб повернути все назад і знайти ту, яку любить.

"Місто тварин"

Є місто, де живуть абсолютно різні тварини: великі хижаки, маленькі гризуни, всі разом у величезному мегаполісі. Здається, що там має бути ідеальний порядок. Але насправді все складніше. Головна героїня — кролиця, яка мріє стати поліцейською. Їй постійно кажуть, що вона "занадто маленька" і що це не її справа. Але вона не здається і намагається довести протилежне.

Разом із хитрим лисом вона розслідує заплутану справу, яка показує, що у місті не все так чесно, як здається. Ця історія дуже добре пояснює, що перше враження часто буває оманливим.

"Кіт у чоботях: останнє бажання"

Це вже історія про героя, який звик жити без страху. Він сміливий, харизматичний, завжди у центрі уваги. Але раптом дізнається річ, яка змінює все: у нього залишилося майже нічого від його "дев’яти життів". І вперше він починає боятися. Не ворогів, не пригод, а втрати всього, що має.

Тому він вирушає у подорож, щоб знайти спосіб виправити ситуацію. Але ця історія не тільки про пригоди. Вона про те, як складно прийняти власну вразливість і перестати вдавати, що ти невразливий.

Раніше ми писали про те, який мультфільм від Netflix є найпопулярнішим. Річ про анімаційний фільм "Кейпоп-мисливиці на демонів".

Також Новини.LIVE повідомляли про мультфільми, які зібрали найбільшу касу за усі роки. Серед них "Звірополіс 2" від Walt Disney Animation Studios.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Юлія Хівренко
