Главная Кино Какой мультфильм посмотреть с ребенком: лучшие варианты

Дата публикации 14 апреля 2026 19:08
Мультфильмы для семейного вечера: 4 добрые и поучительные истории
Фрагмент из фильма "Ледяное королевство". Кадр из видео

Совместный просмотр мультфильмов — это не просто способ занять детей вечером. Это тот редкий момент, когда все отвлекаются от телефонов, дел и просто проводят время вместе. Ведь мультфильм — это не только для малышей, но и для взрослых.

Новини.LIVE расскажет о нескольких историях, которые действительно стоит посмотреть вместе.

Лучшие мультфильмы для детей и взрослых

"Мысли наизнанку"

В центре истории девочка, которая переезжает из родного города в совсем другой, незнакомый. Для ребенка это всегда стресс: новая школа, новые лица, новая жизнь. Авторы показывают, как она это переживает. Акцент на том, что в голове каждого человека живут разные "голоса": тот, что радуется, тот, что боится, тот, что злится, и тот, что грустит. И все они постоянно спорят между собой, когда мы принимаем решения.

Этот мультфильм очень простыми образами объясняет взрослую вещь: не существует "плохих" эмоций. Грусть, страх или злость — это не враги, а нормальная часть нас. И с этим важно научиться жить.

"Ледяное королевство"

Это история о двух сестрах в королевской семье. Одна из них родилась с необычной способностью — она может создавать лед и снег. Но вместо радости эта сила приносит ей страх, ведь она боится навредить близким. Из-за этого она закрывается от всех, даже от родной сестры. И именно это становится причиной большой беды — целая страна оказывается в вечной зиме. Младшая сестра не сдается и отправляется в путешествие, чтобы вернуть все назад и найти ту, которую любит.

"Город животных"

Есть город, где живут совершенно разные животные: большие хищники, маленькие грызуны, все вместе в огромном мегаполисе. Кажется, что там должен быть идеальный порядок. Но на самом деле все сложнее. Главная героиня — крольчиха, которая мечтает стать полицейской. Ей постоянно говорят, что она "слишком маленькая" и что это не ее дело. Но она не сдается и пытается доказать обратное.

Вместе с хитрым лисом она расследует запутанное дело, которое показывает, что в городе не все так честно, как кажется. Эта история очень хорошо объясняет, что первое впечатление часто бывает обманчивым.

"Кот в сапогах: последнее желание"

Это уже история о герое, который привык жить без страха. Он смелый, харизматичный, всегда в центре внимания. Но вдруг узнает вещь, которая меняет все: у него осталось почти ничего от его "девяти жизней". И впервые он начинает бояться. Не врагов, не приключений, а потери всего, что имеет.

Поэтому он отправляется в путешествие, чтобы найти способ исправить ситуацию. Но эта история не только о приключениях. Она о том, как сложно принять собственную уязвимость и перестать делать вид, что ты неуязвим.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
