5 самых кассовых мультфильмов, которые побили все рекорды в прокате

Главная Кино 5 самых кассовых мультфильмов всех времен — хорошие истории

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 20:00
Сцена из мультфильма "Зверополис-2". Кадр из видео

Еще один мультфильм от Disney имел успех. Мультфильм "Зверополис 2" от Walt Disney Animation Studios буквально взлетел в прокате, собрав более 1 миллиарда долларов всего за 17 дней. Смело можна сказать, что это рекорд для всех анимационных фильмов с рейтингом PG.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Deadline.

Сотни тысяч людей по всему миру побежали в кинотеатры, чтобы увидеть приключения Джуди Хопс и Ника Уайлда. Для студии это уже второй подряд анимационный фильм, который приносит миллиард долларов: в прошлом году "Моана 2" установила подобный рекорд.

Самые кассовые мультфильмы всех времен

Сейчас у Disney есть целых пять анимационных проектов, которые собрали больше миллиарда долларов: "Холодное сердце", "Холодное сердце 2", "Моана 2", оригинальный "Зверополис" и новый "Зверополис 2".

Disney в этом году не оставляет конкурентам шансов. Вместе с "Головоломкой 2" (2024), которая собрала 1,69 миллиарда долларов, это уже два анимационных хита, пересекших миллиард. Благодаря этим мультфильмам теперь в компании всего 56 лент в мире, преодолевших эту легендарную отметку.

И если вы думаете, что кто-то превзошел всех — да, "Нэчжа 2" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории, набрав почти 2,26 миллиарда долларов. Сравните: "Головоломка 2" — 1,69 млрд, "Холодное сердце 2" — 1,46 млрд, а "Супер Марио: Фильм" — 1,36 млрд.

Эти цифры говорят сами за себя: Disney сейчас владеет 4 из 5 самых кассовых анимационных фильмов в истории. А это значит, что студия продолжает задавать планку и выводить анимацию на новый уровень.

Что интересно, успех "Зверополис 2" показал, что зрителям важно не только красивое изображение или эффектные сцены, а глубокие истории и сильные персонажи, с которыми хочется смеяться, волноваться и переживать вместе.

Ранее мы писали о том, какой мультфильм от Netflix 2025 года стал самым популярным. За полгода побил все рекорды по просмотрам.

Также мы сообщали о других анимационных фильмах от Netflix. Эти истории разобьют вам сердца.

кино мультфильмы красивые фильмы подборка анимационный фильм
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
