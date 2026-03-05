5 найкасовіших мультфільмів — світові рекорди прокату

Cцена з мультфільму "Звірополіс-2". Кадр з відео

Ще один великий успіх для Disney. Мультфільм "Звірополіс 2" від Walt Disney Animation Studios буквально злетів у прокаті, зібравши більше 1 мільярда доларів усього за 17 днів. Це не просто цифра — це рекорд для всіх анімаційних фільмів з рейтингом PG.

Сотні тисяч людей по всьому світу побігли в кінотеатри, щоб побачити пригоди Джуді Хопс і Ніка Вайлда. Для студії це вже другий поспіль анімаційний фільм, який приносить мільярд доларів: минулого року "Моана 2" встановила подібний рекорд.

Найкасовіші мультфільми всіх часів

Зараз у Disney є цілих п’ять анімаційних проектів, які зібрали більше мільярда доларів: "Холодне серце", "Холодне серце 2", "Моана 2", оригінальний "Звірополіс" та новий "Звірополіс 2".

Disney цього року не залишає конкурентів шансів. Разом із "Головоломкою 2" (2024), яка зібрала 1,69 мільярда доларів, це вже два анімаційні хіти, що перетнули мільярд. Завдяки цим мультфільмам тепер у компанії всього 56 стрічок у світі, що подолали цю легендарну позначку.

І якщо ви думаєте, що хтось перевершив усіх — так, "Нечжа 2" став найкасовішим анімаційним фільмом в історії, набравши майже 2,26 мільярда доларів. Порівняйте: "Головоломка 2" — 1,69 млрд, "Холодне серце 2" — 1,46 млрд, а "Супер Марио: Фільм" — 1,36 млрд.

Ці цифри говорять самі за себе: Disney зараз володіє 4 із 5 найкасовіших анімаційних фільмів в історії. А це значить, що студія продовжує задавати планку і виводити анімацію на новий рівень.

Що цікаво, успіх "Звірополіс 2" показав, що глядачам важливо не лише красиве зображення чи ефектні сцени, а глибокі історії та сильні персонажі, з якими хочеться сміятися, хвилюватися і переживати разом.

