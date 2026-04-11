Самые интересные мультфильмы этой недели: на что пойти в кино

Дата публикации 11 апреля 2026 10:17
Мультфильмы для детей и всей семьи: лучшие премьеры
Фрагмент из фильма "Попрыгунчики". Кадр из видео

Если на этих выходных не хочется сидеть дома и есть желание весело провести время, стоит обратить внимание на кинотеатры. Там сейчас настоящее разнообразие новых мультфильмов для детей, которые захватят их воображение и принесут море эмоций.

Новини.LIVE расскажет о том, на что пойти в кино.

Какие мультфильмы сейчас в кино

"Супер Марио: Галактика"

Легендарный Марио возвращается на большой экран в новом анимационном приключенческом фильме. Если ваш ребенок любит компьютерные игры или просто увлекается яркими мультфильмами, то эта история о невероятных космических приключениях точно не оставит его равнодушным. Веселые моменты, смешные ситуации и знакомые герои игры Super Mario Galaxy — все это сделано так, чтобы зрители всех возрастов получили удовольствие.

"Попрыгунчики"

Для маленьких исследователей природы эта новинка станет настоящей находкой. Главная героиня Мейбл получает возможность переносить свой разум в тела различных животных и общаться с ними. С первого взгляда — забавная история, но за ней скрыты интересные открытия о мире вокруг нас. Здесь есть и приключения, и загадки, и даже немного науки. Дети смогут представить себя на месте Мейбл и почувствовать, как это — быть "одной из них".

"Тайные миры магического дерева"

Эта фэнтези-история станет настоящим магическим путешествием для всей семьи. Семья переезжает в старинный дом, и дети открывают для себя огромное волшебное дерево. В его ветвях скрываются необычные миры: страна сладостей, мир бесконечных дней рождения, место, где можно летать — и это лишь часть того, что ждет маленьких зрителей. Но есть одно важное правило: каждый мир существует лишь определенное время, и если не успеть вернуться, дорога домой может закрыться навсегда.

Поэтому эти выходные — отличная возможность окунуться вместе с детьми в фантастические приключения. Мультфильмы объединяют яркие герои, интересные сюжеты и легкий юмор, который понравится не только детям, но и родителям.

Ранее мы писали о том, что планируется "Соник 3". Создатели сиквела обещают удивить интересным и увлекательным сюжетом.

Также Новини.LIVE сообщали, на каких мультфильмах выросло целое поколение. Это истории, которые трудно забыть и к ним хочется возвращаться.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Юлия Хивренко
