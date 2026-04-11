Мультфільми для дітей та всієї родини: найкращі прем’єри

Фрагмент з фільму "Стрибунці". Кадр з відео

Якщо на цих вихідних не хочеться сидіти вдома і є бажання весело провести час, варто звернути увагу на кінотеатри. Там зараз справжнє розмаїття нових мультфільмів для дітей, які захоплять їхню уяву і принесуть море емоцій.

Які мультфільми зараз в кіно

"Супер Маріо: Галактика"

Легендарний Марио повертається на великий екран у новому анімаційному пригодницькому фільмі. Якщо ваша дитина любить комп’ютерні ігри або просто захоплюється яскравими мультфільмами, то ця історія про неймовірні космічні пригоди точно не залишить її байдужою. Веселі моменти, смішні ситуації і знайомі герої гри Super Mario Galaxy – все це зроблено так, щоб глядачі різного віку отримали задоволення.

"Стрибунці"

Для маленьких дослідників природи ця новинка стане справжньою знахідкою. Головна героїня Мейбл отримує можливість переносити свій розум у тіла різних тварин і спілкуватися з ними. З першого погляду — забавна історія, але за нею приховані цікаві відкриття про світ навколо нас. Тут є і пригоди, і загадки, і навіть трохи науки. Діти зможуть уявити себе на місці Мейбл і відчути, як це — бути "однією з них".

"Таємні світи магічного дерева"

Ця фентезі-історія стане справжнім магічним подорожжю для всієї родини. Сім’я переїжджає в старовинний будинок, і діти відкривають для себе величезне чарівне дерево. У його гілках ховаються незвичайні світи: країна солодощів, світ нескінченних днів народження, місце, де можна літати — і це лише частина того, що чекає на маленьких глядачів. Але є одне важливе правило: кожен світ існує лише певний час, і якщо не встигнути повернутися, дорога додому може закритися назавжди.

Тож ці вихідні — чудова можливість поринути разом з дітьми у фантастичні пригоди. Мультфільми об’єднують яскраві герої, цікаві сюжети та легкий гумор, який сподобається не лише дітям, а й батькам.

