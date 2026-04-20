4 украинских мультфильма, которые стоит сохранить в семейную подборку

Сцена из мультфильма "Мавка. Лесная песня". Кадр из видео

Украинская анимация прошла долгий путь — от первых студийных экспериментов до полноценных кинематографических историй, которые сегодня узнают и за пределами страны. Часть лент, созданных в разные годы, сегодня воспринимается как классика — их просматривают и взрослые, и дети, потому что в них есть что-то вневременное.

Новини.LIVE расскажет об украинских мультфильмах, которые редакция советует к просмотру.

Какие украинские мультфильмы посмотреть

Одной из самых известных работ советского периода стал мультфильм "Жил-был пес" (1982). На первый взгляд — простая история о старом псе, которого выгнали из дома. Но за этой простотой скрывается теплый, немного грустный и очень человечный рассказ о дружбе, благодарности и втором шансе. В основе сюжета — украинская народная сказка о Сирко, и именно это придает истории особый колорит.

Другая знаковая часть украинской анимации — серия "Как казаки...", которая создавалась на протяжении многих лет. Это приключения трех запорожских казаков — Грая, Ока и Тура, которые постоянно оказываются в разных уголках мира. Они помогают другим, попадают в забавные ситуации, но всегда находят выход. В этих мультфильмах есть что-то очень родное: легкость, изобретательность и тот самый казацкий характер, который не спутаешь ни с чем.

Уже в более новые времена украинская анимация сделала шаг в современный формат. Ярким примером стал фильм "Никита Кожемяка" (2016). Это история о парне, который является сыном легендарного богатыря, но хочет доказать собственную силу и значение. Его путь — это не просто борьба со злом в виде дракона, но и попытка найти себя. Лента отличается динамикой и современной 3D-анимацией, которая показала, что украинские студии могут работать на уровне мировых стандартов.

И уже совсем другой масштаб — "Мавка. Лесная песня" (2023). Это современное переосмысление произведения Леси Украинки, где мифология, природа и человеческие чувства переплетаются в единую историю. Мавка здесь не просто персонаж, а образ целого мира, который живет по своим законам. Визуально мультфильм выглядит очень насыщенным и продуманным, а сюжет затрагивает темы, которые понятны даже без объяснений — любовь, выбор, ответственность.

Ранее мы писали о том, какие мультфильмы недавно вышли в украинский прокат. Душевные истории, которые подарят массу приятных эмоций.

Также Новини.LIVE сообщали, какой мультфильм назвали самым кассовым за последние годы. Речь об истории от Walt Disney Animation Studios, которая собрала более 1 миллиарда в рекордные сроки.