Самые кассовые премьеры 2025 года: 4 фильма, которые нельзя пропустить

Сцена из фильма "Minecraft: Фильм". Кадр из видео

Если вы думали, что Disney снова всех победил, то приготовьтесь к сюрпризу. Главная сенсация пришла оттуда, где ее не ждали. Пока Голливуд продвигает проверенные франшизы, новинкой мировой кинорынок удивил Китай.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на данные "Kinowar".

Лучшие фильмы 2025 года по кассовым сборам

Мультфильм "Нечжа 2" сделал нечто нереальное. Анимационная лента, снятая не в США, собрала более 2,24 миллиарда долларов. Это не просто успех, это исторический момент. Фильм стал самым кассовым в истории Китая и почти подвинул легендарный "Титаник" с его пьедестала в топ-5 мирового рейтинга.

Интересно, что бюджет у этого мультфильма — всего 80 миллионов. Для сравнения, американские студии на такие масштабы тратят в 2-3 раза больше. Чистая прибыль в миллиард долларов делает "Нечжу" настоящей золотой жилой.

Но Disney все еще держит марку, хоть и без прежнего азарта. "Зоотрополис 2" ожидаемо собрал свои 1,59 миллиарда. Зрители любят эту вселенную, хотя критики отмечают, что сиквел получился немного слабее оригинала. Но цифры на счетах говорят об обратном — зритель идет в кино за проверенными героями.

Тем временем Джеймс Кэмерон снова доказывает, что он — маг кинопроката. Его "Аватар 3: Огонь и пепел" только за первые 13 дней проката в декабре 2025-го собрал более миллиарда долларов. Многие скептически говорят, что третья часть не дотянет до рекордов первых двух (которые взяли по 2,3-2,9 млрд), но с Кэмероном лучше не спорить. Его фильмы обычно крутят в кино месяцами, и они добирают свое очень уверенно.

Также судя по всему, студии поняли, что лучший способ заработать — это снять кино по тому, что люди уже знают и любят.

Игровая версия старого мультика оказалась настоящим хитом. Имея бюджет в 100 миллионов, фильм принес более . Старая фанатская база подросла, завела своих детей и дружно пошла в кино. Есть предположение, что долго ждать продолжения не придется. "Minecraft: Фильм": Здесь сработала слава бренда. Сама игра настолько популярна, что даже средние отзывы (IMDb 5.6) не помешали ленте дойти почти до миллиардной отметки. Джек Блэк снова подтвердил статус актера, который притягивает деньги. Для Warner Bros. это однозначный успех, поэтому готовьтесь к целой вселенной "Майнкрафта" на больших экранах.

If you don't know what to watch tonight — any film from this list guarantees a spectacular show.

