Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Большое кино ждет: 5 самых ожидаемых фильмов мая 2026 года

Большое кино ждет: 5 самых ожидаемых фильмов мая 2026 года

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 19:05
Лучшие фильмы мая 2026: подборка самых ожидаемых премьер в кино
Сцена из фильма "Грязные деньги". Кадр из видео

Май 2026 года обещает быть довольно насыщенным на громкие кинопремьеры. Мы просмотрели график релизов и выбрали пять лент, на которые точно стоит взять билет. Тут и возвращение легендарного глянца, и мрачные ирландские призраки, и даже овцы, взявшиеся за расследование убийства.

Редакция Новини.LIVE выделили ленты, которые мы будем обсуждать в очередях за попкорном в этом месяце.

Что выйдет в кино в мае 2026 года

"Дьявол носит Прада 2"

Уже в прокате

Ждать пришлось двадцать лет, но оно того стоило. Миранда Пристли снова в деле, а вместе с ней — неизменные Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Это не просто сиквел, а взгляд на то, как выживает высокая мода в эпоху соцсетей и новых правил игры. Если вы скучали по ироничным взглядам Мерил Стрип и безупречному стилю — бегите в кино, фильм уже на экранах.

Читайте также:

"Хокум"

Премьера: 7 мая

Любителям пощекотать нервы приготовиться. Сюжет разворачивается вокруг писателя, который приезжает в глушь Ирландии, чтобы исполнить последнюю волю родителей — развеять их прах. Он арендует старый дом, надеясь на тишину, но взамен получает настоящий ад. Оказывается, у стен этого дома есть свои тайны, а призраки — это не просто городская легенда, а вполне реальная угроза.

"Овцы-детективы"

Премьера: 16 мая

Это максимально дикая, но крутая смесь комедии и экшна. Жил себе мирный пастух Джордж, который обожал своих овец и каждый вечер читал им вслух детективы. Когда Джорджа находят мертвым, полиция теряется в догадках, а вот его подопечные — нет. Овцы оказались гораздо умнее, чем казалось, и теперь они сами будут искать убийцу. Такого вы еще точно не видели.

"Мортал комбат 2"

Премьера: 7 мая

Продолжение эпического фэнтези-боевика по мотивам легендарной игры. На этот раз ставки еще выше, ведь над Земным царством нависла тень Шао Кана. Зрителям обещают еще больше жестоких поединков, новых бойцов и визуальных эффектов, от которых перехватывает дыхание. Героям придется переступить через собственные страхи, чтобы не дать темным силам стереть мир с лица земли.

"Грязные деньги"

Премьера: 14 мая

Режиссер Гай Ричи возвращается со своим фирменным стилем. В центре сюжета — команда профессионалов экстра-класса, которые должны выполнить почти невозможную миссию: вернуть миллиард долларов, присвоенный диктатором. То, что начиналось как дерзкий план, быстро превращается в полномасштабное противостояние. Актерский состав впечатляет: главные роли исполнили Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. Если вы любите динамичные экшн-триллеры с крутыми диалогами — этот вариант для вас.

Ранее мы писали о том, что в прокат вышел украинский фильм "Киллхаус", впечатлениями от просмотра которого уже делятся в сети.

Также мы сообщали, какие культовые ленты должен увидеть каждый. Их рейтинг заслуживает доверия.

кинотеатры Премьера лучшие фильмы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации