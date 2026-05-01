Лучшие фильмы мая 2026: подборка самых ожидаемых премьер в кино

Сцена из фильма "Грязные деньги". Кадр из видео

Май 2026 года обещает быть довольно насыщенным на громкие кинопремьеры. Мы просмотрели график релизов и выбрали пять лент, на которые точно стоит взять билет. Тут и возвращение легендарного глянца, и мрачные ирландские призраки, и даже овцы, взявшиеся за расследование убийства.

Редакция Новини.LIVE выделили ленты, которые мы будем обсуждать в очередях за попкорном в этом месяце.

Что выйдет в кино в мае 2026 года

"Дьявол носит Прада 2"

Уже в прокате

Ждать пришлось двадцать лет, но оно того стоило. Миранда Пристли снова в деле, а вместе с ней — неизменные Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Это не просто сиквел, а взгляд на то, как выживает высокая мода в эпоху соцсетей и новых правил игры. Если вы скучали по ироничным взглядам Мерил Стрип и безупречному стилю — бегите в кино, фильм уже на экранах.

"Хокум"

Премьера: 7 мая

Любителям пощекотать нервы приготовиться. Сюжет разворачивается вокруг писателя, который приезжает в глушь Ирландии, чтобы исполнить последнюю волю родителей — развеять их прах. Он арендует старый дом, надеясь на тишину, но взамен получает настоящий ад. Оказывается, у стен этого дома есть свои тайны, а призраки — это не просто городская легенда, а вполне реальная угроза.

"Овцы-детективы"

Премьера: 16 мая

Это максимально дикая, но крутая смесь комедии и экшна. Жил себе мирный пастух Джордж, который обожал своих овец и каждый вечер читал им вслух детективы. Когда Джорджа находят мертвым, полиция теряется в догадках, а вот его подопечные — нет. Овцы оказались гораздо умнее, чем казалось, и теперь они сами будут искать убийцу. Такого вы еще точно не видели.

"Мортал комбат 2"

Премьера: 7 мая

Продолжение эпического фэнтези-боевика по мотивам легендарной игры. На этот раз ставки еще выше, ведь над Земным царством нависла тень Шао Кана. Зрителям обещают еще больше жестоких поединков, новых бойцов и визуальных эффектов, от которых перехватывает дыхание. Героям придется переступить через собственные страхи, чтобы не дать темным силам стереть мир с лица земли.

"Грязные деньги"

Премьера: 14 мая

Режиссер Гай Ричи возвращается со своим фирменным стилем. В центре сюжета — команда профессионалов экстра-класса, которые должны выполнить почти невозможную миссию: вернуть миллиард долларов, присвоенный диктатором. То, что начиналось как дерзкий план, быстро превращается в полномасштабное противостояние. Актерский состав впечатляет: главные роли исполнили Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. Если вы любите динамичные экшн-триллеры с крутыми диалогами — этот вариант для вас.

Ранее мы писали о том, что в прокат вышел украинский фильм "Киллхаус", впечатлениями от просмотра которого уже делятся в сети.

Также мы сообщали, какие культовые ленты должен увидеть каждый. Их рейтинг заслуживает доверия.