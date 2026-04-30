Главная Кино Легенда возвращается: как прошла премьера "Дьявол носит Prada 2"

Дата публикации 30 апреля 2026 14:00
Возвращение культового фильма: состоялась премьера "Дьявол носит Prada 2"
Показ сиквела "Дьявол носит Прада 2". Фото: Антон Забельский

На днях столичный кинотеатр "Оскар" превратился в эпицентр стиля и вспышек фотокамер. Повод был более чем весомый — допремьерный показ сиквела "Дьявол носит Prada 2". Спустя двадцать лет после выхода первой части, которая стала настоящей библией для всех влюбленных в глянец, история снова собрала полный зал.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на официальный пресс-релиз расскажет больше об этом мероприятии.

Почему стоит пойти в кино на "Дьявол носит Prada 2"

Лента Дэвида Франкеля снова заставляет нас окунуться в водоворот высокой моды. Миранда Пристли в исполнении непревзойденной Мерил Стрип все так же держит индустрию в железных руках, диктуя правила игры. Однако мир изменился. Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) — уже давно не та растерянная ассистентка, а самодостаточная женщина со своей историей. Ее новая встреча с прошлым и объединение с Эмили Чарлтон (Эмили Блант) обещают зрителям не только ностальгию, но и жесткую реальность современной индустрии, где цена успеха стала еще выше.

Гости вечера, посетившие допремьерный показ

На красной дорожке в ТРЦ Gulliver можно было встретить едва ли не весь светский Киев. Посмотреть на новые приключения Энди и Миранды пришли дизайнеры, звезды ТВ и лидеры мнений. Среди гостей были замечены Ирина Данилевская, Александр Шовковский, Григорий Решетник с женой, Ксения Мишина, Дарья Квиткова и Melovin.

Интересно, что этот фильм имеет особую связь с Украиной. В массовых сценах снялись Татьяна и Андрей Данилевичи, которые также посетили премьеру. А за украинский голос главных героинь отвечали Ирина Ткаленко и Елена Узлюк. Именно они дублировали Хэтэуэй и Блант два десятилетия назад, поэтому для фанатов это стало настоящим подарком — услышать знакомые интонации.

Свои голоса персонажам второго плана подарили и известные представители нашего фэшн-сообщества: Иван Фролов и Катя Сильченко, а также Валерия Толочина из MEGOGO.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Юлия Хивренко
