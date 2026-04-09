Главная Кино Том Холланд рассказал о съемках фильма "Человек-паук: Новый день"

Том Холланд рассказал о съемках фильма "Человек-паук: Новый день"

Дата публикации 9 апреля 2026 10:01
Фильм "Человек-паук: Новый день": какого мнения о нем сам Холланд
Том Холланд в роли Человека-паука. Кадр из видео

Актер Том Холланд снова говорит о "Человеке-пауке" и на этот раз он поделился собственными впечатлениями от нового фильма. Он рассказал, что "Человек-паук: Новый день" получится немного другим, чем ожидали фанаты. И дело не только в сюжете — команда решила добавить больше легкости и юмора ленте.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылками на Deadline.

О чем будет фильм "Человек-паук: Новый день"

По словам Холланда, фильм и так был "целостным", но во время дополнительных съемок они нашли моменты, которые можно сделать еще более живыми. Фактически, это не о глобальных изменениях, а о деталях. Те самые мелочи, которые заставляют улыбнуться в нужный момент.

Отдельно он намекнул на линию антагониста. Ее не переписывают с нуля, но немного расширяют и переосмысливают. Ради этого были даже отсняты дополнительные изменения, чтобы добавить больше кадров. Похоже, создатели хотят сделать злодея не просто "плохим парнем", а персонажем с глубиной и, возможно, даже неожиданными моментами.

"Фильм и так хорош. Мы просто добавили вишенку на торт в некоторых моментах. Мы нашли способы добавить немного юмора, чтобы по-новому показать сюжетную линию с вором", — поделился Том.

Кстати, действие нового фильма разворачивается через несколько лет после "Нет пути домой". Питер Паркер уже не тот наивный подросток, и это чувствуется — история обещает быть более взрослой, но без потери той самой иронии, за которую зрители и полюбили этого героя. И ему снова придется противостоять новой угрозе.

Параллельно Холланд не сдерживал эмоций, говоря о другом большом проекте — "Одиссее" Кристофера Нолана.

Он признался, что во время просмотра фильма ловил себя на мысли: "Как это вообще снято?". И это, кажется, лучший комплимент для режиссера. Особенно если вспомнить, что Нолан продолжает упорно снимать масштабные сцены без избытка графики — по-настоящему, "вживую".

Еще один интересный момент — слова Холланда о кинотеатрах. Он прямо говорит, что для него важно, чтобы люди продолжали ходить в кино, а не смотрели все дома. И похоже, это не просто красивые фразы — актер реально хочет в ближайшие годы работать с теми студиями, которые поддерживают именно такой формат.

Ранее мы писали о новых проектах Зендеи, которые выйдут в этом году. Речь также пойдет и о сериалах, продолжения которых годами ожидали фанатам.

Также Новини.LIVE сообщали о новом сериале с Николасом Кейджем. Эта лента подарит нам новую историю о Человеке-пауке.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
