Том Голланд розповів про зйомки фільму "Людина-павук: Новий день"

Том Голланд розповів про зйомки фільму "Людина-павук: Новий день"

Дата публікації: 9 квітня 2026 10:01
Фільм "Людина-павук: Новий день": якої думки про нього сам Голланд
Том Голланд в ролі Людини-павука. Кадр з відео

Актор Том Холланд знову говорить про "Людину-павука" і цього разу він поділився власними враженнями від нового фільму. Він розповів, що "Людина-павук: Новий день" вийде трохи іншим, ніж очікували фанати. І справа не лише в сюжеті — команда вирішила додати більше легкості та гумору стрічці. 

Розповідає Новини.LIVE з посиланнями на Deadline.

Про що буде фільм "Людина-павук: Новий день"

За словами Голланда, фільм і так був "цілісним", але під час додаткових зйомок вони знайшли моменти, які можна зробити ще живішими. Фактично, це не про глобальні зміни, а про деталі. Ті самі дрібниці, які змушують посміхнутись у потрібний момент. 

Окремо він натякнув на лінію антагоніста. Її не переписують з нуля, але трохи розширюють і переосмислюють. Заради цього були навіть відзняті додаткові зміни, щоб додати більше кадрів. Схоже, творці хочуть зробити злодія не просто "поганим хлопцем", а персонажем із глибиною і, можливо, навіть несподіваними моментами.

"Фільм і так гарний. Ми просто додали вишенку на торт в деяких моментах. Ми знайшли способи додати трохи гумору, щоб по-новому показати сюжетну лінію зі злодієм", — поділився Том.

До речі, дія нового фільму розгортається через кілька років після "Немає шляху додому". Пітер Паркер уже не той наївний підліток, і це відчувається — історія обіцяє бути більш дорослою, але без втрати тієї самої іронії, за яку глядачі й полюбили цього героя. І йому знову доведеться протистояти новій загрозі.

Паралельно Голланд не стримував емоцій, говорячи про інший великий проєкт — "Одіссею" Крістофера Нолана. 

Він зізнався, що під час перегляду фільму ловив себе на думці: "Як це взагалі знято?". І це, здається, найкращий комплімент для режисера. Особливо якщо згадати, що Нолан і далі вперто знімає масштабні сцени без надлишку графіки — по-справжньому, "вживу".

Ще один цікавий момент — слова Холланда про кінотеатри. Він прямо говорить, що для нього важливо, щоб люди продовжували ходити в кіно, а не дивилися все вдома. І схоже, це не просто красиві фрази — актор реально хоче в найближчі роки працювати з тими студіями, які підтримують саме такий формат.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
