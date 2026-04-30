Повернення культового фільму: відбулася прем’єра "Диявол носить Prada 2"

Показ сиквелу "Диявол носить Прада 2". Фото: Антон Забєльський

Днями столичний кінотеатр "Оскар" перетворився на епіцентр стилю та спалахів фотокамер. Привід був більш ніж вагомий — допрем’єрний показ сиквелу "Диявол носить Prada 2". Через двадцять років після виходу першої частини, яка стала справжньою біблією для всіх закоханих у глянець, історія знову зібрала повний зал.

Чому варто піти в кіно на "Диявол носить Prada 2"

Стрічка Девіда Франкеля знову змушує нас поринути у вир високої моди. Міранда Прістлі у виконанні неперевершеної Меріл Стріп все так само тримає індустрію в залізних руках, диктуючи правила гри. Проте світ змінився. Енді Сакс (Енн Гетевей) — вже давно не та розгублена асистентка, а самодостатня жінка зі своєю історією. Її нова зустріч із минулим та об’єднання з Емілі Чарлтон (Емілі Блант) обіцяють глядачам не лише ностальгію, а й жорстку реальність сучасної індустрії, де ціна успіху стала ще вищою.

Гості вечора, які відвідали допрем’єрний показ

На червоній доріжці в ТРЦ Gulliver можна було зустріти чи не весь світський Київ. Подивитися на нові пригоди Енді та Міранди прийшли дизайнери, зірки ТБ та лідери думок. Серед гостей були помічені Ірина Данилевська, Олександр Шовковський, Григорій Решетник із дружиною, Ксенія Мішина, Дар'я Квіткова та Melovin.

Цікаво, що цей фільм має особливий зв'язок з Україною. У масових сценах знялися Тетяна та Андрій Данілевичі, які також завітали на прем'єру. А за український голос головних героїнь відповідали Ірина Ткаленко та Олена Узлюк. Саме вони дублювали Гетевей та Блант два десятиліття тому, тож для фанатів це стало справжнім подарунком — почути знайомі інтонації.

Свої голоси персонажам другого плану подарували й відомі представники нашої фешн-спільноти: Іван Фролов та Катя Сільченко, а також Валерія Толочина з MEGOGO.

