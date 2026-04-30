Главная Кино Один из самых сильных хорроров последних лет на Netflix

Дата публикации 30 апреля 2026 10:04
Фильм ужасов на Netflix, который стал одним из лучших за последние годы
Сцена из фильма "Не дыши". Кадр из видео

Фильм ужасов "Не дыши", который доступен на Netflix, годами уверенно удерживает внимание зрителей и его заслуженно можно отнести к перечню самых напряженных лент в своем жанре. Его особенность заключается не в чрезмерном количестве спецэффектов, а в постепенном нагнетании атмосферы тревоги.

Редакция Новини.LIVE объяснит, в чем еще уникальность этого фильма.

Почему стоит посмотреть фильм ужасов "Не дыши"

Сюжет сосредоточен на трех молодых преступниках из Детройта, которые привыкли зарабатывать на ограблениях. Они узнают о доме одинокого слепого ветерана и решают, что это их шанс легко получить большие деньги. По слухам, мужчина хранит внутри значительную сумму наличных, поэтому план кажется почти идеальным.

Но пробравшись в дом, они понимают, что попали в ловушку. Хозяин тоже оказывается гораздо опаснее, и в конце концов не он, а они становятся жертвами в этой ситуации.

Далее события разворачиваются в замкнутом пространстве, где каждое движение и звук могут стоить жизни. Персонажи вынуждены бороться за свою жизнь в полной темноте и ограниченном пространстве. Зритель вместе с героями постоянно испытывает тревогу, ведь ситуация в каждую секунду может выйти из-под контроля.

Фильм "Не дыши" после выхода получил много отзывов и быстро стал популярным среди фанатов жанра ужасов. Его часто вспоминают как одну из самых напряженных историй последних лет, которую интересно будет пересмотреть даже второй раз.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
