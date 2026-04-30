Фільм жахів на Netflix, який став одним із найкращих за останні роки

Сцена з фільму "Не дихай". Кадр з відео

Фільм жахів "Не дихай", який доступний на Netflix, роками впевнено утримує увагу глядачів і його заслужено можна віднести до переліку найнапруженіших стрічок в своєму жанрі. Його особливість полягає не в надмірній кількості спецефектів, а в поступовому нагнітанні атмосфери тривоги.

Чому варто подивитися фільм жахів "Не дихай"

Сюжет зосереджений на трьох молодих злочинцях із Детройта, які звикли заробляти на пограбуваннях. Вони дізнаються про будинок самотнього сліпого ветерана і вирішують, що це їхній шанс легко отримати великі гроші. За чутками, чоловік зберігає всередині значну суму готівки, тож план здається майже ідеальним.

Але проникнувши в будинок, вони розуміють, що потрапили в пастку. Господар теж виявляється набагато небезпечним, і врешті решт не він, а вони стають жертвами в цій ситуації.

Далі події розгортаються в замкнутому просторі, де кожен рух і звук можуть коштувати життя. Персонажі змушені боротися за своє життя в повній темряві та обмеженому просторі. Глядач разом із героями постійно відчуває тривогу, адже ситуація в кожну секунду може вийти з-під контролю.

Фільм "Не дихай" після виходу отримав багато відгуків і швидко став популярним серед фанатів жанру жахів. Його часто згадують як одну з найнапруженіших історій останніх років, яку цікаво буде передивитися навіть другий раз.

