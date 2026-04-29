3 молодіжні трилери, які варто побачити: неочевидні, але сильні сюжети

3 трилери для молоді, де все йде зовсім не за планом
Коли молоді люди опиняються сам на сам із жорстокістю, брехнею чи смертельною небезпекою, їхні реакції непередбачувані. Якщо ви шукаєте серіали, що змусять не просто стежити за сюжетом, а буквально завмерти перед екраном до останньої секунди фіналу, то зверніть увагу на ці три історії.
Редакція Новини.LIVE радить до перегляду такі молодіжні стрічки.
Молодіжні трилери, що чіпляють з перших хвилин
Жахливе літо (Cruel Summer), 2021
Цей серіал майстерно грає з часом, показуючи нам три роки з життя маленького містечка. У центрі сюжету дві дівчини. Кейт була ідеальною "королевою" школи, поки не зникла безвісти. Жанетт була непомітною сірою мишкою, яка раптом зайняла місце зниклої: стала популярною, знайшла крутих друзів і навіть почала зустрічатися з хлопцем Кейт.
Але коли Кейт повертається з полону, вона звинувачує Жанетт у тому, що та знала, де її тримають, і просто мовчала, щоб не втратити своє нове розкішне життя. Це не просто детектив, це психологічний лабіринт, де глядач до самого кінця не розуміє, хто тут жертва, а хто — майстерний маніпулятор.
13 причин чому (13 Reasons Why), 2017
Все починається з тиші, яка настала після самогубства старшокласниці Ханни Бейкер. Її однокласник Клей, який був таємно в неї закоханий, знаходить під дверима дивну посилку — коробку з аудіокасетами. На них голос Ханни. Вона записала 13 історій про людей, які крок за кроком штовхали її до прірви.
Кожна касета — це чийсь брудний секрет, чиясь підлість або байдужість. Клей з жахом слухає записи, розуміючи, що він теж є в цьому списку. Це дуже важка і відверта історія про те, як наші слова та вчинки можуть зруйнувати чиєсь життя, навіть якщо ми цього не планували.
Паніка (Panic), 2021
У маленькому глухому містечку Карп у випускників є лише один реальний шанс вирватися в краще майбутнє — виграти в "Паніці". Це щорічна секретна гра, де підлітки виконують небезпечні для життя завдання заради величезного грошового призу.
Цього разу ставки стають надто високими. Грошей у банку більше, ніж будь-коли, але й випробування стають дедалі жорстокішими. Друзі стають ворогами, а страх змушує кожного показати своє справжнє обличчя.
