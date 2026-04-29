Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 3 трилери для молоді, де все йде зовсім не за планом

3 трилери для молоді, де все йде зовсім не за планом

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 16:41
3 молодіжні трилери, які варто побачити: неочевидні, але сильні сюжети
Сцена з серіалу "Паніка". Кадр з відео

Коли молоді люди опиняються сам на сам із жорстокістю, брехнею чи смертельною небезпекою, їхні реакції непередбачувані. Якщо ви шукаєте серіали, що змусять не просто стежити за сюжетом, а буквально завмерти перед екраном до останньої секунди фіналу, то зверніть увагу на ці три історії.

Редакція Новини.LIVE радить до перегляду такі молодіжні стрічки.

Молодіжні трилери, що чіпляють з перших хвилин

Жахливе літо (Cruel Summer), 2021

Цей серіал майстерно грає з часом, показуючи нам три роки з життя маленького містечка. У центрі сюжету дві дівчини. Кейт була ідеальною "королевою" школи, поки не зникла безвісти. Жанетт була непомітною сірою мишкою, яка раптом зайняла місце зниклої: стала популярною, знайшла крутих друзів і навіть почала зустрічатися з хлопцем Кейт.

Але коли Кейт повертається з полону, вона звинувачує Жанетт у тому, що та знала, де її тримають, і просто мовчала, щоб не втратити своє нове розкішне життя. Це не просто детектив, це психологічний лабіринт, де глядач до самого кінця не розуміє, хто тут жертва, а хто — майстерний маніпулятор.

Читайте також:

13 причин чому (13 Reasons Why), 2017

Все починається з тиші, яка настала після самогубства старшокласниці Ханни Бейкер. Її однокласник Клей, який був таємно в неї закоханий, знаходить під дверима дивну посилку — коробку з аудіокасетами. На них голос Ханни. Вона записала 13 історій про людей, які крок за кроком штовхали її до прірви.

Кожна касета — це чийсь брудний секрет, чиясь підлість або байдужість. Клей з жахом слухає записи, розуміючи, що він теж є в цьому списку. Це дуже важка і відверта історія про те, як наші слова та вчинки можуть зруйнувати чиєсь життя, навіть якщо ми цього не планували.

Паніка (Panic), 2021 

У маленькому глухому містечку Карп у випускників є лише один реальний шанс вирватися в краще майбутнє — виграти в "Паніці". Це щорічна секретна гра, де підлітки виконують небезпечні для життя завдання заради величезного грошового призу.

Цього разу ставки стають надто високими. Грошей у банку більше, ніж будь-коли, але й випробування стають дедалі жорстокішими. Друзі стають ворогами, а страх змушує кожного показати своє справжнє обличчя.

Раніше ми писали про те, чим здивував новий фільм 2026 року "28 років потому: Храм кісток". Це вже друга частина цього світу, а події так само розгортаються у Великій Британії.

Також Новини.LIVE розповідали, який трилер на Netflix сподобається фанатам фільму "Куб". Жанр науково-фантастичних горорів продовжує дивувати.

добірка серіалів фантастичний трилер захопливі трилери
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації