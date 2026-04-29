Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 3 триллера для молодежи, где все идет совсем не по плану

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 16:41
3 молодежных триллера, которые стоит увидеть: неочевидные, но сильные сюжеты
Сцена из сериала "Паника". Кадр из видео

Когда молодые люди оказываются один на один с жестокостью, ложью или смертельной опасностью, их реакции непредсказуемы. Если вы ищете сериалы, которые заставят не просто следить за сюжетом, а буквально замереть перед экраном до последней секунды финала, то обратите внимание на эти три истории.

Редакция Новини.LIVE советует к просмотру такие молодежные ленты.

Молодежные триллеры, которые цепляют с первых минут

Ужасное лето (Cruel Summer), 2021

Этот сериал мастерски играет со временем, показывая нам три года из жизни маленького городка. В центре сюжета две девушки. Кейт была идеальной "королевой" школы, пока не пропала без вести. Жанетт была незаметной серой мышкой, которая вдруг заняла место пропавшей: стала популярной, обрела крутых друзей и даже начала встречаться с парнем Кейт.

Но когда Кейт возвращается из плена, она обвиняет Жанетт в том, что та знала, где ее держат, и просто молчала, чтобы не потерять свою новую роскошную жизнь. Это не просто детектив, это психологический лабиринт, где зритель до самого конца не понимает, кто здесь жертва, а кто — искусный манипулятор.

13 причин почему (13 Reasons Why), 2017

Все начинается с тишины, которая наступила после самоубийства старшеклассницы Ханны Бейкер. Ее одноклассник Клей, который был тайно в нее влюблен, находит под дверью странную посылку — коробку с аудиокассетами. На них голос Ханны. Она записала 13 историй о людях, которые шаг за шагом толкали ее к пропасти.

Каждая кассета — это чей-то грязный секрет, чья-то подлость или равнодушие. Клей с ужасом слушает записи, понимая, что он тоже есть в этом списке. Это очень тяжелая и откровенная история о том, как наши слова и поступки могут разрушить чью-то жизнь, даже если мы этого не планировали.

Паника (Panic), 2021

В маленьком глухом городке Карп у выпускников есть только один реальный шанс вырваться в лучшее будущее — выиграть в "Панике". Это ежегодная секретная игра, где подростки выполняют опасные для жизни задания ради огромного денежного приза.

На этот раз ставки становятся слишком высокими. Денег в банке больше, чем когда-либо, но и испытания становятся все более жестокими. Друзья становятся врагами, а страх заставляет каждого показать свое истинное лицо.

Ранее мы писали о том, чем удивил новый фильм 2026 года "28 лет спустя: Храм костей". Это уже вторая часть этого мира, а события так же разворачиваются в Великобритании.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой триллер на Netflix понравится фанатам фильма "Куб". Жанр научно-фантастических хорроров продолжает удивлять.

подборка сериалов фантастический триллер увлекательные триллеры
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации