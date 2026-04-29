3 молодежных триллера, которые стоит увидеть: неочевидные, но сильные сюжеты

Когда молодые люди оказываются один на один с жестокостью, ложью или смертельной опасностью, их реакции непредсказуемы. Если вы ищете сериалы, которые заставят не просто следить за сюжетом, а буквально замереть перед экраном до последней секунды финала, то обратите внимание на эти три истории.

Редакция Новини.LIVE советует к просмотру такие молодежные ленты.

Молодежные триллеры, которые цепляют с первых минут

Ужасное лето (Cruel Summer), 2021

Этот сериал мастерски играет со временем, показывая нам три года из жизни маленького городка. В центре сюжета две девушки. Кейт была идеальной "королевой" школы, пока не пропала без вести. Жанетт была незаметной серой мышкой, которая вдруг заняла место пропавшей: стала популярной, обрела крутых друзей и даже начала встречаться с парнем Кейт.

Но когда Кейт возвращается из плена, она обвиняет Жанетт в том, что та знала, где ее держат, и просто молчала, чтобы не потерять свою новую роскошную жизнь. Это не просто детектив, это психологический лабиринт, где зритель до самого конца не понимает, кто здесь жертва, а кто — искусный манипулятор.

13 причин почему (13 Reasons Why), 2017

Все начинается с тишины, которая наступила после самоубийства старшеклассницы Ханны Бейкер. Ее одноклассник Клей, который был тайно в нее влюблен, находит под дверью странную посылку — коробку с аудиокассетами. На них голос Ханны. Она записала 13 историй о людях, которые шаг за шагом толкали ее к пропасти.

Каждая кассета — это чей-то грязный секрет, чья-то подлость или равнодушие. Клей с ужасом слушает записи, понимая, что он тоже есть в этом списке. Это очень тяжелая и откровенная история о том, как наши слова и поступки могут разрушить чью-то жизнь, даже если мы этого не планировали.

Паника (Panic), 2021

В маленьком глухом городке Карп у выпускников есть только один реальный шанс вырваться в лучшее будущее — выиграть в "Панике". Это ежегодная секретная игра, где подростки выполняют опасные для жизни задания ради огромного денежного приза.

На этот раз ставки становятся слишком высокими. Денег в банке больше, чем когда-либо, но и испытания становятся все более жестокими. Друзья становятся врагами, а страх заставляет каждого показать свое истинное лицо.

