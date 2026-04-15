Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Кращий фантастичний фільм 2026: "28 років потому: Храм кісток"

Кращий фантастичний фільм 2026: "28 років потому: Храм кісток"

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 21:01
Кращий фільм у жанрі фантастика 2026 року з високим рейтингом
Головний герой "28 років потому: Храм кісток". Кадр з відео

Станом на 2026 рік фантастичний і постапокаліптичний жанр знову отримав сильний поштовх і одним із найгучніших релізів став фільм "28 років потому: Храм кісток". Це продовження нової хвилі легендарної історії про заражений світ, де людство давно втратило звичне життя, а виживання стало головним правилом. 

Новини.LIVE розповість, що очікувати від цього фільму.

Чи варто дивитися фільм "28 років потому: Храм кісток"

Перша частина перезапуску більше грала на дорослішанні та особистій драмі, а друга ще темніша, жорсткіша і, як не дивно, більш ідейна. Події розгортаються у Великій Британії, яка давно перетворилася на руїни. Люди тут не просто виживають, а формують нові, викривлені правила життя.

У центрі історії хлопець Спайк, який після втрати матері опиняється серед банди "Пальці". Це не просто група виживших, а майже культ хаосу: жорстокість, насильство і повна відсутність меж.

Паралельно існує інша лінія — доктор Ієн Келсон, який буквально будує свій "Храм кісток". Він намагається знайти сенс у руїнах світу, де логіка давно перестала працювати. І саме тут фільм починає грати на контрастах: віра проти божевілля, наука проти фанатизму, гуманізм проти повного морального розпаду.

Читайте також:

Однією з найсильніших сторін стрічки став каст. Особливо виділяється Рейф Файнз, який фактично перетягує на себе емоційний центр історії.  На іншому полюсі — Джек О’Коннел у ролі Джиммі Крістала. Його герой втілює хаос у чистому вигляді, символ того, що може народитися у світі без правил.

І саме між цими двома персонажами розгортається головний конфлікт — не просто фізичний, а ідеологічний. Перша половина фільму може бути важкою для перегляду. Тут багато жорстоких сцен, інколи навіть надмірних.  І так, не всім глядачам це зайде. Частина може чекати більше класичного екшену із зараженими, але його тут менше, ніж очікується.

Найцікавіше починається тоді, коли фільм перестає шокувати і починає розповідати історію. Тут з’являється сенс, глибина і навіть певна філософія:
що робить людину людиною у світі, де майже нічого людського не залишилось? "Храм кісток" поступово перетворюється з жорсткого трилера про виживання на історію про віру, травму і спробу знайти новий порядок у хаосі.

Раніше ми писали про те, які серіали останніх років можуть сподобатися тим, хто цінить хороше і якісне кіно. В добірці як детективні історії, так і комедії.

Також Новини.LIVE повідомляли, які серіали в жанрі фантастика варто переглянути. Ці історії розповідають про подорожі в часі і роблять це дуже якісно.

2026 рік фантастичний трилер фільми з високим рейтингом
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації