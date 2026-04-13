3 серіали про відьом, схожі на "Усі жінки відьми": нові історії

Сцена з фільму "Відьми Мейфейр". Кадр з відео

Серіали про відьом з кожним роком набирають все більшої популярності. Колись "Усі жінки відьми" здавалися чимось майже культовим. А зараз у цьому жанрі з’явилося стільки нових історій, що інколи навіть важко вибрати, з чого почати. І вони вже зовсім інші.

Які серіали про відьом варто подивитися

"Батьківщина: Форт Салем"

Цей серіал переносить нас в альтернативну реальність, де магія — це не щось приховане, а частина військової системи. Але у цьому світі домінують чоловіки, і саме вони контролюють використання чаклунства. Жінкам же доводиться виборювати своє право бути почутими і визнаними. Частина з них змушена ховатися або навчатися магії в тіні, щоб не потрапити під контроль системи.

"Відьми Іст-Енду"

Це історія про звичайну сім’ю. Але лише на перший погляд. Мати Джоанна та її дві доньки живуть подвійним життям: вдень вони намагаються бути звичайними жінками, а вночі стикаються зі своєю справжньою природою. У них є магічні здібності, які інколи допомагають, а інколи тільки ускладнюють життя.

"Відьми Мейфейр"

Головна героїня Роуен — нейрохірург, яка звикла довіряти лише фактам і науці. Її життя повністю логічне і контрольоване, поки не стає відома правда про її походження.

Виявляється, вона належить до давнього роду відьом, і ця спадщина змінює буквально все. Разом із новими здібностями приходять і небезпеки: вороги, старі прокляття та сімейні таємниці, про які краще було б не знати. Серіал захоплює з перших хвилин.

