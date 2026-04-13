3 сериала о ведьмах, похожие на "Все женщины ведьмы": новые истории

Сцена из фильма "Ведьмы Мейфейр". Кадр из видео

Сериалы о ведьмах с каждым годом набирают все большую популярность. Когда-то "Все женщины ведьмы" казались чем-то почти культовым. А сейчас в этом жанре появилось столько новых историй, что иногда даже трудно выбрать, с чего начать. И они уже совсем другие.

Новини.LIVE расскажет о фантастических сериалах, в которых показана особая история ведьм.

Какие сериалы о ведьмах стоит посмотреть

"Родина: Форт Салем"

Этот сериал переносит нас в альтернативную реальность, где магия — это не что-то скрытое, а часть военной системы. Но в этом мире доминируют мужчины, и именно они контролируют использование колдовства. Женщинам же приходится бороться за свое право быть услышанными и признанными. Часть из них вынуждена скрываться или обучаться магии в тени, чтобы не попасть под контроль системы.

"Ведьмы Ист-Энда"

Это история об обычной семье. Но только на первый взгляд. Мать Джоанна и ее две дочери живут двойной жизнью: днем они пытаются быть обычными женщинами, а ночью сталкиваются со своей истинной природой. У них есть магические способности, которые иногда помогают, а иногда только усложняют жизнь.

"Ведьмы Мейфейр"

Главная героиня Роуэн — нейрохирург, которая привыкла доверять только фактам и науке. Ее жизнь полностью логична и контролируема, пока не становится известна правда о ее происхождении.

Оказывается, она принадлежит к древнему роду ведьм, и это наследие меняет буквально все. Вместе с новыми способностями приходят и опасности: враги, старые проклятия и семейные тайны, о которых лучше было бы не знать. Сериал захватывает с первых минут.

