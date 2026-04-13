Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Лучшие исторические сериалы, которые погружают в другую эпоху

Лучшие исторические сериалы, которые погружают в другую эпоху

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 12:06
Самые популярные исторические сериалы, которые захватят с первой минуты
Сцена из сериала "Варвары". Кадр из видео

История — это не всегда скучные учебники и даты, которые сложно запомнить. Часто это о живых людях и сложных выборах. Также исторические сериалы дают почувствовать другую эпоху, потому и затягивают.

Новини.LIVE собрали несколько сериалов, которые можно посмотреть за вечер-два.

Увлекательные исторические сериалы, которые стоит увидеть

"Викинги: Вальгалла" (2022 — 3 сезона)

Это история о времени, когда Англия переживает кризис. После смерти короля начинается борьба за власть, но сериал не только о политике. Здесь много личного. Например, Лейф Эриксон — герой, который отправляется в путешествие, где каждый шаг может стать последним. А его сестра Фрейдис — это вообще отдельная история силы, веры и очень непростых чувств. И если честно, этот сериал хорошо показывает одну простую вещь: в те времена выживали не самые сильные, а те, кто умел приспосабливаться.

"Варвары" (2020 — 2 сезона)

Здесь все крутится вокруг противостояния Рима и племен, которые не хотят жить по его правилам. Центральная фигура — Арминий. И именно здесь начинается самое интересное. Потому что он не просто воин — он человек между двумя мирами. Вырос среди римлян, но по происхождению один из тех, кого они покоряют. И когда наступает момент выбора, он идет против системы. Не потому, что так "правильно", а потому что иначе не может.

"Последнее королевство" (2015 — 5 сезонов)

Один из тех сериалов, которые затягивают так, что каждую новую серию невозможно поставить на пазу. Главный герой — Утред, его жизнь — это постоянный выбор между двумя сторонами. Он родился саксонцем, но вырос среди данов. И, кажется, до конца сам не понимает, где его дом. На фоне — войны, борьба за территории, формирование Англии как государства. Но самое сильное здесь — именно человеческая история. О том, как трудно найти себя, когда ты не принадлежишь нигде полностью. И именно это цепляет больше всего.

Все эти сериалы разные по настроению, но их объединяет одно — они не просто показывают прошлое, а делают его ближе.

Ранее мы писали о том, какие сериалы выйдут в этом апреле. Самые ожидаемые и новые истории 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали о сериалах от Hulu Original. В каждой истории представлен маленький мир со своими правилами и секретами, которые останутся в памяти надолго.

подборка сериалов интересные фильмы исторические сериалы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации