Самые популярные исторические сериалы, которые захватят с первой минуты

Сцена из сериала "Варвары". Кадр из видео

История — это не всегда скучные учебники и даты, которые сложно запомнить. Часто это о живых людях и сложных выборах. Также исторические сериалы дают почувствовать другую эпоху, потому и затягивают.

Новини.LIVE собрали несколько сериалов, которые можно посмотреть за вечер-два.

Увлекательные исторические сериалы, которые стоит увидеть

"Викинги: Вальгалла" (2022 — 3 сезона)

Это история о времени, когда Англия переживает кризис. После смерти короля начинается борьба за власть, но сериал не только о политике. Здесь много личного. Например, Лейф Эриксон — герой, который отправляется в путешествие, где каждый шаг может стать последним. А его сестра Фрейдис — это вообще отдельная история силы, веры и очень непростых чувств. И если честно, этот сериал хорошо показывает одну простую вещь: в те времена выживали не самые сильные, а те, кто умел приспосабливаться.

"Варвары" (2020 — 2 сезона)

Здесь все крутится вокруг противостояния Рима и племен, которые не хотят жить по его правилам. Центральная фигура — Арминий. И именно здесь начинается самое интересное. Потому что он не просто воин — он человек между двумя мирами. Вырос среди римлян, но по происхождению один из тех, кого они покоряют. И когда наступает момент выбора, он идет против системы. Не потому, что так "правильно", а потому что иначе не может.

"Последнее королевство" (2015 — 5 сезонов)

Один из тех сериалов, которые затягивают так, что каждую новую серию невозможно поставить на пазу. Главный герой — Утред, его жизнь — это постоянный выбор между двумя сторонами. Он родился саксонцем, но вырос среди данов. И, кажется, до конца сам не понимает, где его дом. На фоне — войны, борьба за территории, формирование Англии как государства. Но самое сильное здесь — именно человеческая история. О том, как трудно найти себя, когда ты не принадлежишь нигде полностью. И именно это цепляет больше всего.

Все эти сериалы разные по настроению, но их объединяет одно — они не просто показывают прошлое, а делают его ближе.

