Найпопулярніші історичні серіали, що захоплять з першої хвилини

Сцена з серіалу "Варвари".

Історія — це не завжди нудні підручники і дати, які складно запам’ятати. Часто це про живих людей та складні вибори. Також історичні серіали дають відчути іншу епоху, тому так і затягують.

Новини.LIVE зібрали кілька серіалів, які можна подивитися за вечір-два.

Захопливі історичні серіали, що варто побачити

"Вікінги: Вальгалла" (2022 — 3 сезони)

Це історія про час, коли Англія переживає кризу. Після смерті короля починається боротьба за владу, але серіал не тільки про політику. Тут багато особистого. Наприклад, Лейф Еріксон — герой, який вирушає у подорож, де кожен крок може стати останнім. А його сестра Фрейдіс — це взагалі окрема історія сили, віри і дуже непростих почуттів. І якщо чесно, цей серіал добре показує одну просту річ: у ті часи виживали не найсильніші, а ті, хто вмів пристосовуватися.

"Варвари" (2020 — 2 сезони)

Тут усе крутиться навколо протистояння Риму і племен, які не хочуть жити за його правилами. Центральна фігура — Арміній. І саме тут починається найцікавіше. Бо він не просто воїн — він людина між двома світами. Виріс серед римлян, але за походженням один із тих, кого вони підкорюють. І коли настає момент вибору, він іде проти системи. Не тому, що так "правильно", а тому що інакше не може.

"Останнє королівство" (2015 — 5 сезонів)

Один із тих серіалів, які затягують так, що кожну нову серію неможливо поставити на пазу. Головний герой — Утред. Його життя — це постійний вибір між двома сторонами. Він народився саксонцем, але виріс серед данів. І, здається, до кінця сам не розуміє, де його дім. На тлі — війни, боротьба за території, формування Англії як держави. Але найсильніше тут — саме людська історія. Про те, як важко знайти себе, коли ти не належиш ніде повністю. І саме це чіпляє найбільше.

Усі ці серіали різні за настроєм, але їх об’єднує одне — вони не просто показують минуле, а роблять його ближчим.

