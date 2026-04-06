3 найпопулярніші фільми Майка Фленагана: варто подивитися

Фрагмент з серіалу "Падіння будинку Ашерів". Кадр з відео

Багатьом відомий Майк Фленаган вже давно перестав бути лише режисером жахів. Його фільми не використовують дешеві спецефекти, бо в них важливі настрій і атмосфера, які захоплюють з першої сцени. Тут кожен привид, кожен тривожний звук має значення для історії.

Захопливі трилери Майка Фленагана

"Падіння будинку Ашерів" (2025)

Це історія родини Ашерів — братів і сестер Родеріка та Мадлен, які разом створили могутню імперію. Вони контролюють усе: гроші, владу і життя тих, хто їх оточує. Але Фленаган демонструє, що навіть найбагатші та наймогутніші можуть померти. Родина повільно розпадається, її члени вмирають один за одним, а темні секрети показують, що влада і багатство не можуть захистити від долі. Цей серіал залишає глибоке враження.

"Привиди будинку на пагорбі" (2018)

Читайте також:

Фленаган використовує дитячі страхи як рухому частину кінематографічного фільму. У центрі сюжету родина Крейнів: батьки, брат і сестри, які переїжджають у величезний, але моторошний будинок. Тут вони стикаються з надприродним, і незабаром в будинку стається трагедія.

Через роки Стівен Крейн пише автобіографічну книгу, натхненну цими подіями, але не всі родичі сприймають її однаково. Багато з фільму Фленагана стосується сімейної травми і пам'яті, а не привидів. І саме тому це так лякає.

"Гра Джеральда" (2017)

Цей фільм ще одне підтвердження того, що Фленаган не боїться займатися людською психологією. Пара намагається додати гостроти своїм стосункам у віддаленій хатині, але не вдається. Чоловік раптово помирає, а дружина залишається прикутою наручниками до ліжка і в розпачі намагається врятувати себе. З цього починається її боротьба за життя.

