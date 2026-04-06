Головна Кіно 3 кращі кінороботи Майка Фленагана, якого вважають майстром горору

Дата публікації: 6 квітня 2026 19:01
3 найпопулярніші фільми Майка Фленагана: варто подивитися
Фрагмент з серіалу "Падіння будинку Ашерів". Кадр з відео

Багатьом відомий Майк Фленаган вже давно перестав бути лише режисером жахів. Його фільми не використовують дешеві спецефекти, бо в них важливі настрій і атмосфера, які захоплюють з першої сцени. Тут кожен привид, кожен тривожний звук має значення для історії. 

Новини.LIVE розповість про три кращі роботи Фленагана.

Захопливі трилери Майка Фленагана

"Падіння будинку Ашерів" (2025)

Це історія родини Ашерів — братів і сестер Родеріка та Мадлен, які разом створили могутню імперію. Вони контролюють усе: гроші, владу і життя тих, хто їх оточує. Але Фленаган демонструє, що навіть найбагатші та наймогутніші можуть померти. Родина повільно розпадається, її члени вмирають один за одним, а темні секрети показують, що влада і багатство не можуть захистити від долі. Цей серіал залишає глибоке враження.

"Привиди будинку на пагорбі" (2018)

Фленаган використовує дитячі страхи як рухому частину кінематографічного фільму. У центрі сюжету родина Крейнів: батьки, брат і сестри, які переїжджають у величезний, але моторошний будинок. Тут вони стикаються з надприродним, і незабаром в будинку стається трагедія.

Через роки Стівен Крейн пише автобіографічну книгу, натхненну цими подіями, але не всі родичі сприймають її однаково. Багато з фільму Фленагана стосується сімейної травми і пам'яті, а не привидів. І саме тому це так лякає.

"Гра Джеральда" (2017)

Цей фільм ще одне підтвердження того, що Фленаган не боїться займатися людською психологією. Пара намагається додати гостроти своїм стосункам у віддаленій хатині, але не вдається. Чоловік раптово помирає, а дружина залишається прикутою наручниками до ліжка і в розпачі намагається врятувати себе. З цього починається її боротьба за життя. 

Раніше ми писали про те, які фільми Гая Річі стали культовими. Ми відібрали стрічки з найвищим рейтингом, які заслуговують на увагу.

Також Новини.LIVE повідомляли про новий ірландський горор від Neon. В центрі сюжету письменник, що вирушає у віддалену частину Ірландії, щоб розвіяти прах батьків. З цього власне і починається найцікавіше.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
