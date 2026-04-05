Епічний "Конклав": фільм про боротьбу за владу у Ватикані

Головний герой фільму "Конклав". Кадр з відео

Після смерті Папи Римського весь Ватикан починає існувати за іншими, прихованими законами. Кардинали з усього світу збираються, щоб обрати нового главу церкви, але тут усе не так просто, як здається ззовні. Фільм "Конклав" режисера Едварда Берґера показує цей процес так, що ви відчуваєте себе свідком подій, які зазвичай залишаються за зачиненими дверима.

Чому фільм "Конклав" вартий уваги

Чому фільм "Конклав" вартий уваги

У центрі історії кардинал Лоуренс. Його завдання — організувати конклав і при цьому не допустити витоку секретів церкви. Він стикається з інтригами, хитрими політичними ходами й неочікуваними відкриттями, які змінюють уявлення про владу всередині Ватикану. Але цікаво не лише це. Люди, їхні сумніви і страхи — ось що робить історію реальною і близькою.

Рейф Файнс грає Лоуренса дуже правдоподібно, завдяки чому вдається відчути усю важкість його рішення: як тримати обов’язок перед церквою і водночас залишатися чесним перед собою. Знаменитий Стенлі Туччі в ролі кардинала Трембле теж майстерно показує, як працює політика за закритими дверима. Ізабелла Росселліні, персонажу котрої приділено мало уваги, створює відчуття сили і спокою, що контрастує з хаосом навколо.

Зйомки проходили у студії Cinecittà в Римі, де відтворили Сикстинську капелу дуже точно. Декорації не просто красиві, а працюють на сюжет і створюють атмосферу, яку неможливо забути.

