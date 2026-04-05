Епічний "Конклав": фільм про боротьбу за владу у Ватикані

Епічний "Конклав": фільм про боротьбу за владу у Ватикані

Дата публікації: 5 квітня 2026 19:02
Головний герой фільму "Конклав". Кадр з відео

Після смерті Папи Римського весь Ватикан починає існувати за іншими, прихованими законами. Кардинали з усього світу збираються, щоб обрати нового главу церкви, але тут усе не так просто, як здається ззовні. Фільм "Конклав" режисера Едварда Берґера показує цей процес так, що ви відчуваєте себе свідком подій, які зазвичай залишаються за зачиненими дверима.

Новини.LIVE розповість більше про сюжет цього фільму.

Чому фільм "Конклав" вартий уваги

У центрі історії кардинал Лоуренс. Його завдання — організувати конклав і при цьому не допустити витоку секретів церкви. Він стикається з інтригами, хитрими політичними ходами й неочікуваними відкриттями, які змінюють уявлення про владу всередині Ватикану. Але цікаво не лише це. Люди, їхні сумніви і страхи — ось що робить історію реальною і близькою.

Рейф Файнс грає Лоуренса дуже правдоподібно, завдяки чому вдається відчути усю важкість його рішення: як тримати обов’язок перед церквою і водночас залишатися чесним перед собою. Знаменитий Стенлі Туччі в ролі кардинала Трембле теж майстерно показує, як працює політика за закритими дверима. Ізабелла Росселліні, персонажу котрої приділено мало уваги, створює відчуття сили і спокою, що контрастує з хаосом навколо.

Зйомки проходили у студії Cinecittà в Римі, де відтворили Сикстинську капелу дуже точно. Декорації не просто красиві, а працюють на сюжет і створюють атмосферу, яку неможливо забути.

Раніше ми писали про те, які фільми отримали рекордну кількість Оскарів у 2026 році. Мова про стрічки, що вразили не тільки сюжетами, але і акторською грою. 

Також Новини.LIVE повідомляли про останній фільм за участі легендарного актора Брюса Вілліса. В нього була епізодична роль у фільмі "Кілер".

фільм трилери легендарні фільми
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
