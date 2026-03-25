Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Могли пропустити цей фільм із Брюсом Віллісом — остання його роль

Могли пропустити цей фільм із Брюсом Віллісом — остання його роль

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 07:17
Могли пропустити цей фільм із Брюсом Віллісом — остання його роль
Брюс Вілліс. Фото: Мустафа Ялчин/Getty Images

Мова піде про фільм 2023 року. Американський актор Брюс Уілліс давно вже не той невтомний герой із "Міцного горішка". Хвороба забрала його з великих екранів, і тепер навіть епізодична роль у фільмі "Кілер" здається особливо важливою. 

Новини.LIVE розповість, чому його варто подивитися.

Одна з фінальних ролей Брюса Вілліса в кіно

У нього там лише кілька фраз, пара сцен, і втомлений погляд — але коли розумієш, що це фінальна сторінка великої кар’єри, кожен кадр вражає сильніше, ніж будь-яка перестрілка. Сюжет фільму "Кілер" класичний: експериментальна військова програма, ризиковані місії, небезпечні вороги. Один із учасників гине, а колишній спецоператор вирішує зайняти його місце. Мета проста — знайти винних і повернути все на свої місця. 

Але на шляху до справедливості його чекають неймовірні труднощі. Завдяки унікальним технологіям і надзвичайним здібностям герой здатний на неможливе, але навіть він не застрахований від несподіваних перешкод.

Що робить "Кілера" особливим, так це не стільки сюжет, скільки атмосфера. Глядач постійно відчуває внутрішнє напруження, а фінал змушує замислитися про межі людських можливостей і втрату контролю. І, звісно, є ще одна емоційна складова: бачити легенду, яка навряд вже зʼявиться на великих екранах. Адже у лютому 2023 року Брюсу Віллісу було діагностовано лобно-скроневу деменцію (ЛСД). За рік до цього, у 2022, актор завершив кар'єру через діагноз афазія.

"Кілер" — це фільм для тих, хто любить не лише динаміку, але цінує й людську історію за нею. 

фільм Брюс Вілліс рекомендації остання роль Брюса Вілліса
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації