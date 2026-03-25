Главная Кино Могли пропустить этот фильм с Брюсом Уиллисом — последняя его роль

Могли пропустить этот фильм с Брюсом Уиллисом — последняя его роль

Дата публикации 25 марта 2026 07:17
Брюс Уиллис. Фото: Мустафа Ялчин/Getty Images

Речь пойдет о фильме 2023 года. Американский актер Брюс Уиллис давно уже не тот неутомимый герой из "Крепкого орешка". Болезнь забрала его с больших экранов, и теперь даже эпизодическая роль в фильме "Киллер" кажется особенно важной.

Новини.LIVE расскажет, почему его стоит посмотреть.

Одна из финальных ролей Брюса Уиллиса в кино

У него там всего несколько фраз, пара сцен, и усталый взгляд — но когда понимаешь, что это финальная страница большой карьеры, каждый кадр впечатляет сильнее, чем любая перестрелка. Сюжет фильма "Киллер" классический: экспериментальная военная программа, рискованные миссии, опасные враги. Один из участников погибает, а бывший спецоператор решает занять его место. Цель проста — найти виновных и вернуть все на свои места.

Но на пути к справедливости его ждут невероятные трудности. Благодаря уникальным технологиям и необычайным способностям герой способен на невозможное, но даже он не застрахован от неожиданных препятствий.

Что делает "Киллера" особенным, так это не столько сюжет, сколько атмосфера. Зритель постоянно ощущает внутреннее напряжение, а финал заставляет задуматься о границах человеческих возможностей и потере контроля. И, конечно, есть еще одна эмоциональная составляющая: видеть легенду, которая вряд ли уже появится на больших экранах. Ведь в феврале 2023 года Брюсу Уиллису была диагностирована лобно-височная деменция (ЛСД). За год до этого, в 2022, актер завершил карьеру из-за диагноза афазия.

"Киллер" — это фильм для тех, кто любит не только динамику, но ценит и человеческую историю за ней.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
