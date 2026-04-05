Эпический "Конклав": фильм о борьбе за власть в Ватикане

Главный герой фильма "Конклав". Кадр из видео

После смерти Папы Римского весь Ватикан начинает существовать по другим, скрытым законам. Кардиналы со всего мира собираются, чтобы избрать нового главу церкви, но здесь все не так просто, как кажется извне. Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера показывает этот процесс так, что вы чувствуете себя свидетелем событий, которые обычно остаются за закрытыми дверями.

Почему фильм "Конклав" стоит внимания

В центре истории кардинал Лоуренс. Его задача — организовать конклав и при этом не допустить утечки секретов церкви. Он сталкивается с интригами, хитрыми политическими ходами и неожиданными открытиями, которые меняют представление о власти внутри Ватикана. Но интересно не только это. Люди, их сомнения и страхи — вот что делает историю реальной и близкой.

Рэйф Файнс играет Лоуренса очень правдоподобно, благодаря чему удается прочувствовать всю тяжесть его решения: как держать долг перед церковью и в то же время оставаться честным перед собой. Знаменитый Стэнли Туччи в роли кардинала Трембле тоже мастерски показывает, как работает политика за закрытыми дверями. Изабелла Росселлини, персонажу которой уделено мало внимания, создает ощущение силы и спокойствия, контрастирующее с хаосом вокруг.

Съемки проходили в студии Cinecittà в Риме, где воссоздали Сикстинскую капеллу очень точно. Декорации не просто красивые, а работают на сюжет и создают атмосферу, которую невозможно забыть.

Читайте также:

Ранее мы писали о том, какие фильмы получили рекордное количество Оскаров в 2026 году. Речь о лентах, поразивших не только сюжетами, но и актерской игрой.

Также Новини.LIVE сообщали о последнем фильме с участием легендарного актера Брюса Уиллиса. У него была эпизодическая роль в фильме "Киллер".