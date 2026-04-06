3 самых популярных фильма Майка Флэнагана: стоит посмотреть

Фрагмент из сериала "Падение дома Ашеров". Кадр из видео

Многим известный Майк Флэнаган уже давно перестал быть только режиссером ужасов. Его фильмы не используют дешевые спецэффекты, потому что в них важны настроение и атмосфера, которые захватывают с первой сцены. Здесь каждый призрак, каждый тревожный звук имеет значение для истории.

Захватывающие триллеры Майка Флэнагана

"Падение дома Ашеров" (2025)

Это история семьи Ашеров — братьев и сестер Родерика и Мадлен, которые вместе создали могущественную империю. Они контролируют все: деньги, власть и жизнь тех, кто их окружает. Но Флэнаган демонстрирует, что самые богатые и могущественные тоже могут умереть. Семья медленно распадается, ее члены умирают один за другим, а темные секреты показывают, что власть и богатство не могут защитить от судьбы. Этот сериал оставляет глубокое впечатление.

"Призраки дома на холме" (2018)

Флэнаган использует детские страхи как движущуюся часть кинематографического фильма. В центре сюжета семья Крейнов: родители, брат и сестры, которые переезжают в огромный, но жуткий дом. Здесь они сталкиваются со сверхъестественным, и вскоре в доме случается трагедия.

Спустя годы Стивен Крейн пишет автобиографическую книгу, вдохновленную этими событиями, но не все родственники воспринимают ее одинаково. Многое из фильма Флэнагана касается семейной травмы и памяти, а не призраков. И именно поэтому это так пугает.

"Игра Джеральда" (2017)

Этот фильм еще одно подтверждение того, что Флэнаган не боится заниматься человеческой психологией. Пара пытается добавить остроты своим отношениям в отдаленной хижине, но не удается. Муж внезапно умирает, а жена остается прикованной наручниками к кровати и в отчаянии пытается спасти себя. С этого начинается ее борьба за жизнь.

