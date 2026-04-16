Главная Кино 3 культовых фильма с самым высоким рейтингом, что стоит посмотреть

Дата публикации 16 апреля 2026 10:07
3 фильма, ставшие культовыми: ленты с самым высоким рейтингом от зрителей
Сцена из фильма "Крестный отец". Кадр из видео

Три культовых фильма с самым высоким рейтингом от зрителей, которые уже давно стали классикой мирового кино: "Побег из Шоушенка" (1994), "Крестный отец" (1972) и "Темный рыцарь" (2008). Все эти ленты имеют оценки более 9/10, сильные сюжеты и актерскую игру, которую сложно забыть.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этих лентах.

Лучшие фильмы всех времен

"Побег из Шоушенка"

Основой для культовой драмы стала повесть Стивена Кинга "Рита Хейворт и побег из Шоушенка". События разворачиваются в конце 50-х годов. Молодого финансиста Энди Дюфрейна приговаривают к пожизненному заключению за двойное убийство, хотя он настаивает на своей невиновности.

Свой срок он отбывает в тюрьме Шоушенк — месте, из которого еще никому не удавалось сбежать. Здесь Энди сталкивается с жестокой реальностью тюремной жизни, где царят насилие и отсутствие сострадания. Он не раз становится жертвой жестокого обращения, но продолжает держаться и не сдается.

Читайте также:

Со временем его жизнь в тюрьме немного стабилизируется, и он находит друга — Реда, еще одного заключенного. "Побег из Шоушенка" — один из тех фильмов, которые стоит не просто посмотреть, но и переосмыслить.

"Крестный отец"

Гангстерская сага "Крестный отец" считается одним из величайших фильмов всех времен. Ее цитируют, ей подражают и ей восхищаются уже десятилетиями. Сильная режиссура Фрэнсиса Форда Копполы, глубокий сюжет, блестящая игра Марлона Брандо и Аль Пачино, а также музыка сделали этот фильм легендарным.

История рассказывает о мафиозном клане Корлеоне, которым руководит Дон Вито. Вся семья вовлечена в "семейный бизнес", кроме младшего сына Майкла, который только что вернулся с войны. Он не хочет быть частью этого мира, но обстоятельства заставляют его изменить свои взгляды: после покушения на отца и гибели старшего брата Майкл берет на себя руководство семьей.

На наших глазах происходит его внутренняя трансформация, которая в конце концов приводит к моральному падению.

"Темный рыцарь" (2008)

В фильме "Темный рыцарь" Бэтмен усиливает борьбу с преступностью в Готэме. Вместе с лейтенантом Гордоном и прокурором Дентом он пытается очистить город от преступников. Их сотрудничество дает результаты, но ситуация резко меняется с появлением новой угрозы — Джокера.

Джокер — это хаотичная и безжалостная сила, которая не подчиняется никаким правилам. Он проверяет на прочность союз Бэтмена и его соратников и ставит под сомнение их моральные принципы.

Ранее мы писали о том, какие фильмы сейчас актуальны среди зрителей. Их обсуждают активно в социальных сетях.

Также Новини.LIVE сообщали, какие фильмы по книгам станут лучшими в 2026 году. Фанаты с нетерпением ожидают новинки.

лучшие фильмы подборка фильмов фильмы с высоким рейтингом
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Юлия Хивренко
Реклама

