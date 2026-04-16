3 фільми, що стали культовими: стрічки з найвищим рейтингом від глядачів

Три культові фільми з найвищим рейтингом від глядачів, які вже давно стали класикою світового кіно: "Втеча з Шоушенка" (1994), "Хрещений батько" (1972) та "Темний лицар" (2008). Усі ці стрічки мають оцінки понад 9/10, сильні сюжети та акторську гру, яку складно забути.

Кращі фільми усіх часів

"Втеча з Шоушенка"

Основою для культової драми стала повість Стівена Кінга "Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка". Події розгортаються наприкінці 50-х років. Молодого фінансиста Енді Дюфрейна засуджують до довічного ув’язнення за подвійне вбивство, хоча він наполягає на своїй невинуватості.

Свій термін він відбуває у в’язниці Шоушенк — місці, з якого ще нікому не вдавалося втекти. Тут Енді стикається з жорстокою реальністю тюремного життя, де панують насильство і відсутність співчуття. Він не раз стає жертвою жорстокого поводження, але продовжує триматися і не здається.

З часом його життя у в’язниці трохи стабілізується, і він знаходить друга — Реда, ще одного ув’язненого. "Втеча з Шоушенка" — один із тих фільмів, які варто не просто подивитися, а й переосмислити.

"Хрещений батько"

Гангстерська сага "Хрещений батько" вважається одним із найвидатніших фільмів усіх часів. Її цитують, їй наслідують і нею захоплюються вже десятиліттями. Сильна режисура Френсіса Форда Копполи, глибокий сюжет, блискуча гра Марлона Брандо та Аль Пачіно, а також музика зробили цей фільм легендарним.

Історія розповідає про мафіозний клан Корлеоне, яким керує Дон Віто. Уся родина залучена до "сімейного бізнесу", окрім молодшого сина Майкла, який щойно повернувся з війни. Він не хоче бути частиною цього світу, але обставини змушують його змінити свої погляди: після замаху на батька і загибелі старшого брата Майкл бере на себе керівництво родиною.

На наших очах відбувається його внутрішня трансформація, яка зрештою приводить до морального падіння.

"Темний лицар" (2008)

У фільмі "Темний лицар" Бетмен посилює боротьбу зі злочинністю в Ґотемі. Разом із лейтенантом Гордоном і прокурором Дентом він намагається очистити місто від злочинців. Їхня співпраця дає результати, але ситуація різко змінюється з появою нової загрози — Джокера.

Джокер — це хаотична і безжальна сила, яка не підкоряється жодним правилам. Він перевіряє на міцність союз Бетмена та його соратників і ставить під сумнів їхні моральні принципи.

