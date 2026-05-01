Найкращі фільми травня 2026: добірка найочікуваніших прем'єр у кіно

Травень 2026 року обіцяє бути досить насиченим на гучні кінопрем’єри. Ми переглянули графік релізів і вибрали п’ять стрічок, на які точно варто взяти квиток. Тут і повернення легендарного глянцю, і похмурі ірландські привиди, і навіть вівці, які взялися за розслідування вбивства.

Редакція Новини.LIVE виділили стрічки, які ми будемо обговорювати в чергах за попкорном цього місяця.

Що вийде в кіно в травні 2026 року

"Диявол носить Прада 2"

Вже у прокаті

Чекати довелося двадцять років, але воно того варте. Міранда Прістлі знову в справі, а разом із нею — незмінні Енн Гетевей та Емілі Блант. Це не просто сиквел, а погляд на те, як виживає висока мода в епоху соцмереж та нових правил гри. Якщо ви сумували за іронічними поглядами Меріл Стріп та бездоганним стилем — біжіть у кіно, фільм уже на екранах.

"Хокум"

Прем’єра: 7 травня

Любителям полоскотати нерви приготуватися. Сюжет розгортається навколо письменника, який приїжджає в глушину Ірландії, щоб виконати останню волю батьків — розвіяти їхній прах. Він орендує старий будинок, сподіваючись на тишу, але натомість отримує справжнє пекло. Виявляється, у стін цього помешкання є свої таємниці, а привиди — це не просто міська легенда, а цілком реальна загроза.

"Вівці-детективи"

Прем’єра: 16 травня

Це максимально дика, але крута суміш комедії та екшну. Жив собі мирний пастух Джордж, який обожнював своїх овець і щовечора читав їм вголос детективи. Коли Джорджа знаходять мертвим, поліція губиться в здогадках, а от його підопічні — ні. Вівці виявилися набагато розумнішими, ніж здавалося, і тепер вони самі будуть шукати вбивцю. Такого ви ще точно не бачили.

"Мортал комбат 2"

Прем’єра: 7 травня

Продовження епічного фентезі-бойовика за мотивами легендарної гри. Цього разу ставки ще вищі, адже над Земним царством нависла тінь Шао Кана. Глядачам обіцяють ще більше жорстоких поєдинків, нових бійців та візуальних ефектів, від яких перехоплює подих. Героям доведеться переступити через власні страхи, щоб не дати темним силам стерти світ з лиця землі.

"Брудні гроші"

Прем’єра: 14 травня

Режисер Гай Річі повертається зі своїм фірмовим стилем. У центрі сюжету — команда професіоналів екстракласу, які мають виконати майже неможливу місію: повернути мільярд доларів, привласнений диктатором. Те, що починалося як зухвалий план, швидко перетворюється на повномасштабне протистояння. Акторський склад вражає: головні ролі виконали Генрі Кавілл, Джейк Джилленхол та Ейса Гонсалес. Якщо ви любите динамічні екшн-трилери з крутими діалогами — цей варіант для вас.

Раніше ми писали про те, що в прокат вийшов український фільм "Кіллхаус", враженнями від перегляду якого вже діляться в мережі.

Також ми повідомляли, які культові стрічки має побачити кожен. Їх рейтинг заслуговує на довіру.