Серіали, які не варто відкладати: найгучніші прем’єри 2026 року

Квітень 2026-го виявився щедрим на кінопрем’єри. Якщо вечірні плани ще не визначені, а хочеться чогось новенького, то у нас для вас гарні новини.

Які нові серіали вийшли у 2026 року

Напівлюдина (Half Man)

Цей мінісеріал став однією з найбільш обговорюваних новинок місяця, прем’єра якого відбулася 23 квітня. Його створив Річард Гадд, якого багато хто пам'ятає за хітом "Оленя". Цього разу в центрі історії — непрості стосунки зведених братів Найла та Рубена. Все починається з весілля Найла, яке обертається справжнім хаосом після появи Рубена.

Глядача повертають на 30 років назад, щоб показати, як ці двоє росли разом, як будували свій зв’язок і що саме стало точкою неповернення, яка перетворила рідних людей на майже ворогів.

Ззовні (4 сезон)

Шанувальники містичних горорів нарешті дочекалися продовження. З 19 квітня стартував новий сезон серіалу про загадкове містечко, яке нікого не випускає. Сюжет продовжує історію родини Метьюзів та шерифа Бойда Стівенса.

Правила гри тут незмінні, але ставки зростають: як тільки сонце сідає, з лісу виходять істоти, від яких неможливо сховатися за звичайними замками. Це захоплива історія про виживання.

Кримінальне минуле (2 сезон)

Для тих, хто любить класичні детективи з конфліктом поколінь, 22 квітня випустили свіжі серії "Кримінального минулого". Перед нами дует детективів, які дивляться на світ абсолютно по-різному. Вона молода та амбітна, робить ставку на технології. Він "старий вовк", який вірить лише власному досвіду та інтуїції. Разом їм доводиться розплутувати справу про вбивство багаторічної давнини, яка знову спливла на поверхню після випадкового дзвінка.

Найцінніший гравець (2 сезон)

Якщо ж хочеться надихаючої історії про спорт, зверніть увагу на другий сезон драми про баскетболіста Джейка Томсона, що вийшов 23 квітня.

Тут все про велику мрію та ціну, яку за неї доводиться платити. Джейк талановитий, але на шляху до чемпіонства йому заважають не лише суперники на майданчику, а й сварки всередині команди та негаразди в особистому житті. Це класична історія про характер, підтримку тренера та друзів, які допомагають не зламатися у важкий момент.

