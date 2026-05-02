Сериалы, которые не стоит откладывать: самые громкие премьеры 2026 года

Сцена из сериала "Извне". Кадр из видео

Апрель 2026-го оказался щедрым на кинопремьеры.

Редакция Новини.LIVE расскажет о нескольких вариантах, которые только что появились на экранах.

Какие новые сериалы вышли в 2026 году

Получеловек (Half Man)

Этот мини-сериал стал одной из самых обсуждаемых новинок месяца, премьера которого состоялась 23 апреля. Его создал Ричард Хадд, которого многие помнят по хиту "Олененок". На этот раз в центре истории — непростые отношения сводных братьев Найла и Рубена. Все начинается со свадьбы Найла, которая оборачивается настоящим хаосом после появления Рубена.

Зрителя возвращают на 30 лет назад, чтобы показать, как эти двое росли вместе, как строили свою связь и что именно стало точкой невозврата, которая превратила родных людей в почти врагов.

Извне (4 сезон)

Поклонники мистических хорроров наконец-то дождались продолжения. С 19 апреля стартовал новый сезон сериала о загадочном городке, который никого не выпускает. Сюжет продолжает историю семьи Мэтьюзов и шерифа Бойда Стивенса.

Правила игры здесь неизменны, но ставки растут: как только солнце садится, из леса выходят существа, от которых невозможно спрятаться за обычными замками. Это захватывающая история о выживании.

Криминальное прошлое (2 сезон)

Для тех, кто любит классические детективы с конфликтом поколений, 22 апреля выпустили свежие серии "Криминального прошлого". Перед нами дуэт детективов, которые смотрят на мир совершенно по-разному. Она молодая и амбициозная, делает ставку на технологии. Он "старый волк", который верит только собственному опыту и интуиции. Вместе им приходится распутывать дело об убийстве многолетней давности, которое снова всплыло на поверхность после случайного звонка.

Самый ценный игрок (2 сезон)

Если же хочется вдохновляющей истории о спорте, обратите внимание на второй сезон драмы о баскетболисте Джейке Томсоне, вышедший 23 апреля.

Здесь все о большой мечте и цене, которую за нее приходится платить. Джейк талантлив, но на пути к чемпионству ему мешают не только соперники на площадке, но и ссоры внутри команды и проблемы в личной жизни. Это классическая история о характере, поддержке тренера и друзей, которые помогают не сломаться в трудный момент.

