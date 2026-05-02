Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Сериалы, о которых уже все говорят: что стоит посмотреть

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 12:27
Сериалы, которые не стоит откладывать: самые громкие премьеры 2026 года
Сцена из сериала "Извне". Кадр из видео

Апрель 2026-го оказался щедрым на кинопремьеры. Если вечерние планы еще не определены, а хочется чего-то новенького, то у нас для вас хорошие новости.

Редакция Новини.LIVE расскажет о нескольких вариантах, которые только что появились на экранах.

Какие новые сериалы вышли в 2026 году

Получеловек (Half Man)

Этот мини-сериал стал одной из самых обсуждаемых новинок месяца, премьера которого состоялась 23 апреля. Его создал Ричард Хадд, которого многие помнят по хиту "Олененок". На этот раз в центре истории — непростые отношения сводных братьев Найла и Рубена. Все начинается со свадьбы Найла, которая оборачивается настоящим хаосом после появления Рубена.

Зрителя возвращают на 30 лет назад, чтобы показать, как эти двое росли вместе, как строили свою связь и что именно стало точкой невозврата, которая превратила родных людей в почти врагов.

Читайте также:

Извне (4 сезон)

Поклонники мистических хорроров наконец-то дождались продолжения. С 19 апреля стартовал новый сезон сериала о загадочном городке, который никого не выпускает. Сюжет продолжает историю семьи Мэтьюзов и шерифа Бойда Стивенса.

Правила игры здесь неизменны, но ставки растут: как только солнце садится, из леса выходят существа, от которых невозможно спрятаться за обычными замками. Это захватывающая история о выживании.

Криминальное прошлое (2 сезон)

Для тех, кто любит классические детективы с конфликтом поколений, 22 апреля выпустили свежие серии "Криминального прошлого". Перед нами дуэт детективов, которые смотрят на мир совершенно по-разному. Она молодая и амбициозная, делает ставку на технологии. Он "старый волк", который верит только собственному опыту и интуиции. Вместе им приходится распутывать дело об убийстве многолетней давности, которое снова всплыло на поверхность после случайного звонка.

Самый ценный игрок (2 сезон)

Если же хочется вдохновляющей истории о спорте, обратите внимание на второй сезон драмы о баскетболисте Джейке Томсоне, вышедший 23 апреля.

Здесь все о большой мечте и цене, которую за нее приходится платить. Джейк талантлив, но на пути к чемпионству ему мешают не только соперники на площадке, но и ссоры внутри команды и проблемы в личной жизни. Это классическая история о характере, поддержке тренера и друзей, которые помогают не сломаться в трудный момент.

Ранее мы писали об актуальных фильмах, которые активно обсуждают в этом году в социальных сетях. Мы изучили рейтинги и тренды на "КиноБазе".

Также Новини.LIVE сообщали, какие фильмы отметили в этом году на Оскаре. Речь о лентах с высоким количеством номинаций.

мини-сериал подборка сериалов новый сериал
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации