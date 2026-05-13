Сериалы в жанре детектив: 4 лучшие истории по версии критиков

Сцена из сериала "Хрустальная кукушка". Кадр из видео

Если вы ищете такой детективный сериал, от которого трудно будет оторваться, то мы подобрали четыре сериала, где сюжетные повороты напоминают американские горки. Здесь нет случайных кадров, а финал каждого проекта заставляет еще долго прокручивать увиденное в голове.

Новини.LIVE расскажет подробнее, о каких проектах идет речь.

"Пейшенс"

IMDb: 7.5

Эта история доказывает, что за внешним спокойствием может скрываться настоящий шторм. Пэйшенс работает в архиве йоркширской полиции, занимаясь скучной бумажной работой. Однако девушка обладает уникальным даром — она буквально "оживляет" места преступлений в своем воображении. Ее талант замечает опытный детектив Меткалф, и с этого момента жизнь скромной архивариуски превращается в опасную игру. Это тонкий интеллектуальный детектив для тех, кто любит наблюдать за работой гениев.

"Каштановый человечек"

IMDb: 7.6

Скандинавский нуар, от которого становится холодно даже под одеялом. Копенгаген терроризирует серийный убийца, который оставляет на местах преступлений фигурки из каштанов. Главная загадка в том, что на этих игрушках находят отпечатки пальцев девочки, которая пропала год назад и считалась погибшей. Следователям придется распутать клубок из политических интриг и старых грехов, где каждая ниточка ведет к неожиданной развязке.

"ДНК убийцы"

IMDb: 8.2

Самый высокий рейтинг в нашей подборке вполне оправдан. Сериал фокусируется на теме, которая всегда интригует: можно ли убежать от прошлого? Даже если преступление не раскрыли по горячим следам, современные технологии анализа ДНК становятся настоящим приговором для убийц спустя годы и десятилетия. Это не просто детектив, а глубокая драма о том, как справедливость настигает тех, кто уже успел поверить в свою безнаказанность.

"Хрустальная кукушка"

IMDb: 6.6

Мистический детектив, который начинается с чуда, а превращается в кошмар. После трансплантации сердца молодая женщина чувствует, что вместе с органом получила часть личности донора. Желание узнать правду о спасителе приводит ее в маленький городок, где каждый житель имеет свою темную историю. В центре сюжета — старое исчезновение ребенка, которое до сих пор не дает покоя местной общине. Очень атмосферная история о связи между прошлым и будущим.

