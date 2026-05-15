Главная Кино Популярные детективные сериалы с высокими оценками: что посмотреть

Дата публикации 15 мая 2026 09:45
Лучшие американские детективные сериалы: что из актуального посмотреть вечером
Сцена из сериала "Забракованные". Кадр из видео

Именно детективы чаще всего спасают вечер. Американские сериалы давно научились держать интригу так, что "еще одна серия" легко превращается в пол ночи без сна. Здесь уже мало просто найти преступника. В центре историй люди со своими страхами, травмами, странными решениями и опасными секретами.

Новини.LIVE назовет несколько сериалов, которые стабильно попадают в топы зрительских рейтингов и до сих пор остаются одними из самых сильных в жанре.

"Декстер"

IMDb: 8.7

На первый взгляд Декстер Морган — спокойный судмедэксперт из Майами. Он работает с полицией, помогает находить преступников и выглядит вполне обычным человеком. Но есть одна деталь: после работы он сам выходит на охоту.

Декстер убивает тех, кто избежал справедливого наказания. Его жертвами становятся маньяки, насильники и серийные убийцы. Все это он делает по правилам, которые в свое время придумал для него приемный отец. Именно из-за этого "кодекса" сериал и затягивает — зритель постоянно ловит себя на мысли, что сочувствует человеку, который вообще-то является убийцей. 

"Большой потенциал"

IMDb: 7.6

Морган работает уборщицей в полицейском участке и сама воспитывает детей. Ее жизнь вряд ли можно назвать легкой, но однажды случайная ситуация переворачивает все вверх дном. Она замечает детали, на которые не обратили внимания следователи, и постепенно становится частью расследований. Отдельный плюс в том, что главная героиня не выглядит "идеальной". Она ошибается, нервничает, устает, но все равно упорно движется вперед.

"Новобранец"

IMDb: 8.0

Джон Нолан переживает развод и в какой-то момент понимает, что его жизнь зашла не туда. Вместо того чтобы смириться, он делает странный для своего возраста шаг — становится новочком в полиции Лос-Анджелеса. Коллеги смотрят на него скептически, руководство тоже не особо верит в его успех. Но главный герой упорно пытается доказать, что начать все заново можно даже после сорока.

"Забракованные"

IMDb: 8.3

Этот сериал точно понравится тем, кто любит шпионские истории. Группу агентов MI5 после провалов и ошибок отправляют в так называемый "отстойник" — подразделение, где собирают тех, кого уже почти списали. Руководит ими Джексон Лэмб — гениальный, грубый и совершенно невыносимый начальник, который давно устал от системы. Несмотря на это именно он оказывается одним из самых опасных людей в британской разведке.

"Забракованные" или как еще этот сериал называют "Медленные лошади" — не похож на классические шпионские истории с идеальными агентами в дорогих костюмах. Здесь герои ошибаются, ссорятся, ведут себя странно и часто сами создают себе проблемы. И именно из-за этого за ними интересно наблюдать.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
