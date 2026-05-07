Лучшие детективы за всю историю кино: подборка на выходные

Джонни Депп в фильме "Убийство в восточном экспрессе". Кадр из видео

Детектив — это чистое интеллектуальное развлечение. Они могут уступить разве что комедиям. Если вы планируете выходные, но еще не решили, чем заняться, вот четыре детективные истории, которые точно не разочаруют.

Убийство в Восточном экспрессе (2017)

Классика Агаты Кристи в свежем исполнении. Все действия фильма проходят в рамках одного поезда, застрявшего в снегах, и это создает невероятное напряжение. Когда в закрытом пространстве происходит преступление, под подозрением оказываются все: от прислуги до аристократов. Пуаро здесь выглядит несколько иначе, чем мы привыкли, но его метод все равно работает безупречно. Главный вопрос не в том, как это сделали, а в том, как детектив сможет остаться верным закону, когда правда окажется слишком сложной.

Шерлок (2010-2017)

Наверное, лучшая попытка перенести викторианского гения в эпоху смартфонов и GPS. Здесь Холмс — это не просто мужчина в шляпе с трубкой, а настоящий "высокофункциональный социопат", как он сам себя называет. Его дуэт с Джоном Ватсоном, ветераном Афганистана, получился довольно профессиональным. Джон — это наш проводник в мир гениальных безумств Шерлока.

Лютер (2010)

Джон Лютер постоянно балансирует на грани закона. Его депрессивное состояние и внутренние демоны делают его уязвимым, и именно этим пользуется Элис Морган, которая по сюжету преступница. Их отношения напоминают игру в кошки-мышки, где не всегда понятно, кто охотник, а кто жертва. Это невероятно магнетический сериал.

Семь (1995)

Старый уставший детектив и его молодой амбициозный напарник сталкиваются с чем-то, что выходит за пределы обычной жестокости. Убийца здесь религиозный фанатик, который считает, что должен наказать человечество за смертельные грехи. Финал фильма обычно оставляет зрителя в немом оцепенении — такого поворота трудно ожидать, даже если вы пересмотрели сотни триллеров.

