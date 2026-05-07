Найкращі детективи за всю історію кіно: добірка на вихідні

Джонні Депп у фільмі "Вбивство у східному експресі". Кадр з відео

Детектив — це чиста інтелектуальна розвага. Вони можуть поступитися хіба комедіям. Якщо ви плануєте вихідні, але ще не вирішили, чим зайнятися, ось чотири детективні історії, які точно не розчарують.

Вбивство у Східному експресі (2017)

Класика Агати Крісті у свіжому виконанні. Усі дії фільму проходять у рамках одного потяга, що застряг у снігах, і це створює неймовірну напругу. Коли в закритому просторі стається злочин, під підозрою опиняються всі: від прислуги до аристократів. Пуаро тут має дещо інакший вигляд, ніж ми звикли, але його метод все одно працює бездоганно. Головне питання не в тому, як це зробили, а в тому, як детектив зможе залишитися вірним закону, коли правда виявиться занадто складною.

Шерлок (2010–2017)

Напевно, найкраща спроба перенести вікторіанського генія в епоху смартфонів та GPS. Тут Холмс — це не просто чоловік у капелюсі з люлькою, а справжній "високофункціональний соціопат", як він сам себе називає. Його дует із Джоном Ватсоном, ветераном Афганістану, вийшов досить професійним. Джон — це наш провідник у світ геніальних безумств Шерлока.

Лютер (2010)

Джон Лютер постійно балансує на межі закону. Його депресивний стан і внутрішні демони роблять його вразливим, і саме цим користується Еліс Морган, яка по сюжету злочинниця. Їхні стосунки нагадують гру в кішки-мишки, де не завжди зрозуміло, хто мисливець, а хто жертва. Це неймовірно магнетичний серіал.

Сім (1995)

Старий втомлений детектив і його молодий амбітний напарник стикаються з чимось, що виходить за межі звичайної жорстокості. Вбивця тут релігійний фанатик, який вважає, що має покарати людство за смертельні гріхи. Фінал фільму зазвичай залишає глядача в німому заціпенінні — такого повороту важко очікувати, навіть якщо ви передивилися сотні трилерів.

