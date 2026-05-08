Лучшие детективы по книгам-бестселлерам: 4 шедевра

Фрагмент из фильма "Затерянная". Кадр из видео

Бытует мнение, что ни одна лента не способна передать глубину хорошей книги. Но когда талантливые постановщики берутся за экранизацию увлекательного бестселлера, то получается очередной визуальный шедевр, мимо которого трудно пройти мимо.

Новини.LIVE отобрали четыре истории, где киноадаптация — это отдельный вид интеллектуального удовольствия.

Фильм "Потерянная" (2014)

Эта история начинается как типичная семейная драма: годовщина свадьбы, счастливые супруги и внезапное исчезновение жены. Следы борьбы и кровь в доме намекают на худшее. Но фильм, снятый по роману Гиллиан Флинн, — это не просто поиск пропавшей. Зритель здесь сначала сочувствует герою, а потом начинает его подозревать. На IMDb лента держит высокую планку в 8.1 балла, и это вполне заслуженно.

Фильм "Девушка с татуировкой дракона" (2011)

Стиг Ларссон создал настоящий шедевр, а экранизация Дэвида Финчера добавила этой истории особой атмосферы. В центре сюжета старое исчезновение девушки из влиятельной семьи. Главный герой уверен, что убийца все еще где-то рядом, среди своих. Вместе со странной, но гениальной хакершей Лисбет Саландер он начинает разбираться в прошлом, которое многие хотели бы навсегда похоронить. Этот детектив заслужил рейтинг 7.8 на IMDb.

Сериал "Правда о деле Гарри Квеберта" (2017)

Известного писателя вдруг обвиняют в убийстве девушки, которое произошло более тридцати лет назад. Именно в такую передрягу попадает Гарри Квеберт. Его ученик Маркус Голдман приезжает на помощь, чтобы спасти репутацию наставника, но вместо ответов находит еще больше вопросов. Оказывается, что возлюбленная Гарри была несовершеннолетней, а весь городок годами скрывал правду. Жоэль Диккер написал невероятную книгу, а сериал смог передать все ее тонкости на 7.4 балла IMDb.

Читайте также:

"Острые предметы" (2018)

Еще одна работа по мотивам прозы Гиллиан Флинн, но на этот раз в формате мини-сериала. Репортер Камилла Прикер возвращается в родную глушь, чтобы написать об убийстве двух школьниц. Но для нее это не просто редакционное задание, а билет в один конец к собственным травмам. Местные жители не рады гостям, а собственная мать героини наводит ужас своей холодной отстраненностью. Лента получила 8.0 балла на IMDb.

Ранее мы писали о том, какая экранизация "Бурного перевала" считается лучшей. Напомним, что вышло три фильма об этой истории.

Также мы сообщали, какие экранизации Шерлока Холмса являются одними из лучших. По мотивам произведений Артура Конан Дойля снято немало проектов.