Найкращі детективи за книгами-бестселерами: 4 шедеври

Фрагмент з фільму "Загублена". Кадр з відео

Існує думка, що жодна стрічка не здатна передати глибину гарної книги. Але коли талановиті постановники беруться за екранізацію захопливого бестселера, то виходить черговий візуальний шедевр, повз якого важко пройти повз.

Новини.LIVE відібрали чотири історії, де кіноадаптація — це окремий вид інтелектуального задоволення.

Фільм "Загублена" (2014)

Ця історія починається як типова сімейна драма: річниця весілля, щасливе подружжя і раптове зникнення дружини. Сліди боротьби та кров у домі натякають на найгірше. Але фільм, знятий за романом Гілліан Флінн, — це не просто пошук зниклої. Глядач тут спочатку співчуває герою, а потім починає його підозрювати. На IMDb стрічка тримає високу планку у 8.1 бала, і це цілком заслужено.

Фільм "Дівчина з тату дракона" (2011)

Стіг Ларссон створив справжній шедевр, а екранізація Девіда Фінчера додала цій історії особливої атмосфери. В центрі сюжету старе зникнення дівчини з впливової родини. Головний герой впевнений, що вбивця все ще десь поруч, серед своїх. Разом із дивною, але геніальною хакершею Лісбет Саландер він починає розбиратися в минулому, яке багато хто хотів би назавжди поховати. Цей детектив заслужив рейтинг 7.8 на IMDb.

Серіал "Правда про справу Гаррі Квеберта" (2017)

Відомого письменника раптом звинувачують у вбивстві дівчини, яке сталося понад тридцять років тому. Саме в таку халепу потрапляє Гаррі Квеберт. Його учень Маркус Голдман приїжджає на допомогу, аби врятувати репутацію наставника, але замість відповідей знаходить ще більше запитань. Виявляється, що кохана Гаррі була неповнолітньою, а все містечко роками приховувало правду. Жоель Діккер написав неймовірну книгу, а серіал зміг передати усі її тонкощі на 7.4 бала IMDb.

Читайте також:

"Гострі предмети" (2018)

Ще одна робота за мотивами прози Гілліан Флінн, але цього разу у форматі міні-серіалу. Репортерка Камілла Прікер повертається в рідну глушину, щоб написати про вбивство двох школярок. Але для неї це не просто редакційне завдання, а квиток в один кінець до власних травм. Місцеві жителі не раді гості, а власна мати героїні наводить жах своєю холодною відстороненістю. Стрічка отримала 8.0 бала на IMDb.

Раніше ми писали про те, яка екранізація "Буремного перевалу" вважається найкращою. Нагадаємо, що вийшло три фільми про цю історію.

Також ми повідомляли, які екранізації Шерлока Холмса є одними з кращих. За мотивами творів Артура Конан Дойля знято чимало проєктів.