Лучшие комедийные сериалы 2026: увлекательные и смешные новинки

Хорошие сериалы редко держатся только на юморе или только на детективе. Самое интересное начинается там, где оба фактора присутствуют. Именно такие истории и оставляют после себя ощущение, будто вы прожили маленькую жизнь вместе с героями.

Новини.LIVE расскажет о сериалах, в которых легко узнать себя или хотя бы свои эмоции.

"Фантомный адвокат"

IMDb 7.5

Шин И-Ран — юрист, которого сложно назвать обычным. Он берется за дела, от которых другие отворачиваются, и разбирается в них по-своему. Не всегда по учебнику и точно не по стандартной логике. Есть у него одна особенность, которая все меняет: он видит призраков и может позволять им "говорить" через себя. Звучит странно, но именно это помогает ему докапываться до правды там, где ее давно похоронили вместе с воспоминаниями.

"Ар-Джей Декер"

IMDb 7.0

Ар-Джей Декер начинает жизнь почти с нуля. Позади работа в газете и период, о котором не хочется вспоминать. Впереди его ждет Флорида, жара и попытка стать частным детективом. Он не классический герой. И, честно говоря, часто действует так, будто сам до конца не уверен, что делает правильно. Но именно это и помогает ему распутывать странные истории, где логика постоянно дает сбой.

"Пригород"

IMDb 6.3

Самира и Роб переезжают в тихий пригород, думая, что там все будет проще. Новый дом, новые соседи, новый ритм жизни. Но соседи слишком приветливы, слишком идеальны, и это не дает покоя Самире. Особенно когда рядом появляется Гэри — очень подозрительный человек. Обычные бытовые вещи постепенно превращаются в напряженное ожидание: вот-вот что-то откроется. И вопрос только в том, кому это окажется выгодным.

