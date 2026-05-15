Трогательные детективные комедии 2026: новые сериалы с интригой

Трогательные детективные комедии 2026: новые сериалы с интригой

Дата публикации 15 мая 2026 19:40
Лучшие комедийные сериалы 2026: увлекательные и смешные новинки
Фрагмент из сериала "Пригород". Кадр из видео

Хорошие сериалы редко держатся только на юморе или только на детективе. Самое интересное начинается там, где оба фактора присутствуют. Именно такие истории и оставляют после себя ощущение, будто вы прожили маленькую жизнь вместе с героями.

Новини.LIVE расскажет о сериалах, в которых легко узнать себя или хотя бы свои эмоции.

"Фантомный адвокат"

IMDb 7.5

Шин И-Ран — юрист, которого сложно назвать обычным. Он берется за дела, от которых другие отворачиваются, и разбирается в них по-своему. Не всегда по учебнику и точно не по стандартной логике. Есть у него одна особенность, которая все меняет: он видит призраков и может позволять им "говорить" через себя. Звучит странно, но именно это помогает ему докапываться до правды там, где ее давно похоронили вместе с воспоминаниями.

"Ар-Джей Декер"

IMDb 7.0

Ар-Джей Декер начинает жизнь почти с нуля. Позади работа в газете и период, о котором не хочется вспоминать. Впереди его ждет Флорида, жара и попытка стать частным детективом. Он не классический герой. И, честно говоря, часто действует так, будто сам до конца не уверен, что делает правильно. Но именно это и помогает ему распутывать странные истории, где логика постоянно дает сбой.

"Пригород"

IMDb 6.3

Самира и Роб переезжают в тихий пригород, думая, что там все будет проще. Новый дом, новые соседи, новый ритм жизни. Но соседи слишком приветливы, слишком идеальны, и это не дает покоя Самире. Особенно когда рядом появляется Гэри — очень подозрительный человек. Обычные бытовые вещи постепенно превращаются в напряженное ожидание: вот-вот что-то откроется. И вопрос только в том, кому это окажется выгодным.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
