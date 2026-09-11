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Главная Кино Вышел тизер "Домового": когда состоится премьера украинской комедии

Вышел тизер "Домового": когда состоится премьера украинской комедии

Ua ru
11 сентября 2026 19:06
"Домовой": о чем новая украинская романтическая комедия и когда состоится премьера
Главная героиня фильма "Домовой". Фото: скриншот из видео

В Украине готовят к выходу новую романтическую комедию с элементами фэнтези "Домовой". Это совместный проект киностудии FILM.UA и сети мультимаркетов "Аврора". Первый тизер фильма уже появился в сети. Главная героиня фильма — Иванка. Из-за долгов она возвращается в село, где выросла, чтобы продать бабушкин дом.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом фильме подробнее.

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Почему стоит посмотреть новый украинский фильм "Домовой"

Казалось бы, дело простое: избавиться от старого дома и получить деньги. Но планы девушки меняет его обитатель. В доме живет домовой по имени Роман. Другие люди его не видят, а Иванка почему-то может. Он совсем не похож на привычного сказочного домового. Роман выглядит как молодой харизматичный мужчина и совсем не собирается позволять Иванке просто так продать дом.

Постепенно между ними зарождаются чувства. А Иванка начинает понимать, что бабушкин дом для нее значит гораздо больше, чем она думала сначала. Но главная загадка остается: откуда взялся Роман и почему именно Иванка способна его видеть?

В фильме Романа сыграл Дмитрий Павко, а роль Иванки досталась Анне Романовой. Для актрисы эта картина станет первой крупной работой в кино.

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Также в "Домовом" снялись Лариса Руснак, Дарья Легейда-Сова, Михаил Дзюба, Каролина Мруга, Полина Сумарокова и другие актеры. Лариса Руснак сыграла персонажа, для которого ее внешность специально изменили с помощью грима: актрису визуально сделали моложе примерно на 30 лет.

Идею фильма придумал Вячеслав Островцев, он же написал сценарий вместе с Ириной Петрик. Режиссером стал Валентин Шпаков, работавший над фильмами "Поезд к Рождеству" и "Первые дни".

Продюсерами картины выступили Ирина Костюк и Анна Елисеева. За съемку отвечал оператор Владимир Иванов. Исполнительный продюсер — Александра Лозинская.

"Домовой" представляет собой жанровое сочетание романтической комедии и фэнтези. Продолжительность фильма составит 90 минут, премьера состоится 21 января. В кинотеатрах Украины его будут представлять FILM.UA Distribution и "Киномания".

Первый ролик показывает знакомство Иванки с Романом и дает представление о необычной истории, которая развернется вокруг старого деревенского дома.

Ранее мы писали о том, что детектив и комедия иногда хорошо сочетаются друг с другом, и это находит подтверждение. В 2026 году вышло несколько сериалов, сочетающих расследования, комедийные ситуации и увлекательные истории героев.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году на украинских телеканалах и стриминговых платформах появились новые сериалы, среди которых есть детективы и драмы. Два таких проекта выделяются сюжетами и известными актерами в главных ролях.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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