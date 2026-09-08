Новые украинские сериалы, о которых стоит знать: 2 интересные истории

Фрагмент из сериала "Мой новый берег". Фото: скриншот из видео

Украинские сериалы в этом году не ограничились продолжениями известных историй. На экраны вышли и новые проекты с детективными сюжетами, драмами и героями, которых сыграли уже известные многим актеры. Вполне возможно, что эти две премьеры могли остаться вне вашего внимания.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Отважная девушка"

Евгении Марчук 25 лет, и она работает оперативницей в киевской полиции. Во время одного из задержаний девушка допускает ошибку. Руководство считает, что она превысила свои полномочия. Но вместо наказания Евгения получает необычное задание. По поручению высокопоставленного чиновника МВД она отправляется в Одессу и начинает работать под прикрытием. Там полицейской предстоит выйти на след группировки, торгующей похищенными драгоценностями.

Расследование приводит ее в круг состоятельных коллекционеров. За внешне спокойной жизнью этих людей скрывается немало секретов. Евгении предстоит выяснить, кто из них связан с контрабандой, и не выдать себя.

"Мой новый берег"

25-летняя Галина профессионально занимается танцами на пилоне. Она даже стала чемпионкой города, но зарабатывает на жизнь выступлениями в ночном клубе для мужчин. Девушка не слишком довольна своей жизнью, однако не видит простого способа все изменить.

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Ситуация резко меняется после смерти ее тети. Галина узнает, что унаследовала дом в курортном городе Лазурный Порт. Она решает не отказываться от такой возможности, оставляет прежнюю жизнь и переезжает на побережье. На новом месте Галина хочет открыть собственный отель. Теперь ей придется не только наладить бизнес, но и привыкнуть к совершенно другой жизни.

Ранее мы писали о том, что "Поймать Кайдаша" — не единственный украинский сериал, привлекший внимание зрителей. Среди удачных проектов последних лет есть детективы, драмы и необычные истории, которые в свое время стали заметными на украинском телевидении.

Также Новини.LIVE сообщали, что Леся Никитюк получила главную роль в новом украинском фильме "Два Рождества, одна Леся". Праздничную ленту снимают Starlight Production и Новый канал, а премьеру запланировали на рождественский период.