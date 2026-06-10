Новый фильм с Лесей Никитюк: когда выйдет и о чем будет история

Леся Никитюк. Фото: Instagram/novy_channel

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк возвращается в большое кино с новой главной ролью. Едва утихли обсуждения ее работы в комедии "Песики", как команда Starlight Production и Нового канала объявила о старте съемок праздничного фильма "Два Рождества, одна Леся".

Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

В каком фильме появится Леся Никитюк

Сюжет обещает быть очень жизненным, ведь главной героине придется выбирать между тихим, простым счастьем и красивой, но искусственной "инстаграмной" жизнью. По словам главного сценариста проекта Юрия Микуленко, в основе истории лежит знакомый многим "синдром отложенной жизни". Это кино о наших вечных попытках мысленно переписать прошлое и размышлениях в стиле "а что, если бы...", которые мешают ценить настоящий момент и просто жить здесь и сейчас.

Интересно, что изначально проект задумывался как обычный четырехсерийный сериал для телевидения. Однако продюсер Елена Антонова вовремя разглядела в этой идее потенциал для большого экрана. Она убеждена, что хорошая рождественская комедия сейчас нужна украинцам как никогда — несмотря на всю окружающую драму, людям крайне важно иметь источник позитива, чтобы посмеяться и немного отвлечься от тяжелых будней.

Сейчас на съемочной площадке царит настоящая магия кино: пока на календаре лето, актеры в теплой одежде снимаются среди искусственного снега, создавая атмосферу настоящего декабря. На больших экранах фильм появится 1 января 2027 года, а прокатом займется компания Green Light Films.

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