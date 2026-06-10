Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Леся Никитюк получила главную роль в новом украинском фильме

Леся Никитюк получила главную роль в новом украинском фильме

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 09:17
Новый фильм с Лесей Никитюк: когда выйдет и о чем будет история
Леся Никитюк. Фото: Instagram/novy_channel

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк возвращается в большое кино с новой главной ролью. Едва утихли обсуждения ее работы в комедии "Песики", как команда Starlight Production и Нового канала объявила о старте съемок праздничного фильма "Два Рождества, одна Леся".

Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

В каком фильме появится Леся Никитюк

Сюжет обещает быть очень жизненным, ведь главной героине придется выбирать между тихим, простым счастьем и красивой, но искусственной "инстаграмной" жизнью. По словам главного сценариста проекта Юрия Микуленко, в основе истории лежит знакомый многим "синдром отложенной жизни". Это кино о наших вечных попытках мысленно переписать прошлое и размышлениях в стиле "а что, если бы...", которые мешают ценить настоящий момент и просто жить здесь и сейчас.

Интересно, что изначально проект задумывался как обычный четырехсерийный сериал для телевидения. Однако продюсер Елена Антонова вовремя разглядела в этой идее потенциал для большого экрана. Она убеждена, что хорошая рождественская комедия сейчас нужна украинцам как никогда — несмотря на всю окружающую драму, людям крайне важно иметь источник позитива, чтобы посмеяться и немного отвлечься от тяжелых будней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сейчас на съемочной площадке царит настоящая магия кино: пока на календаре лето, актеры в теплой одежде снимаются среди искусственного снега, создавая атмосферу настоящего декабря. На больших экранах фильм появится 1 января 2027 года, а прокатом займется компания Green Light Films.

Читайте также:

Ранее мы писали о том, над какими комедиями будут смеяться все. В нашей подборке фильмы с хорошей оценкой от IMDb.

Также Новини.LIVE сообщали, какую новую романтическую комедию с Джей Ло можно посмотреть на Netflix. По сюжету между руководительницей и сотрудником завязывается роман, который ставит под угрозу их карьеры.

Леся Никитюк украинские фильмы новый фильм
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации