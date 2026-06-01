Лучшие ромкомы на Netflix, которые покорили зрителей

Лучшие ромкомы на Netflix, которые покорили зрителей

Дата публикации 1 июня 2026 15:46
Ромкомы на Netflix, которые лидируют по просмотрам: подборка на вечер
Сцена из фильма "Игроки". Кадр из видео

Как и сотни лет назад, у нас нет универсальной формулы для любви. Эта загадка до сих пор смущает нас, а кинематографисты не устают искать ответы, создавая совершенно разные истории о том, как вспыхивают и угасают чувства. Именно поэтому такие фильмы всегда находят своих зрителей.

Новини.LIVE отобрали несколько ярких кинолент на Netflix, которые показывают, какими запутанными, забавными и непредсказуемыми могут быть отношения.

"Люблю тебя ненавидеть"

Говорят, что между обожанием и искренней враждой — маленькое расстояние. Эта история от Netflix именно об этом. Главные герои когда-то казались идеальной парой, но что-то пошло не так, и они превратились в злейших врагов. Впрочем, судьба решает подбросить им испытания и снова сталкивает лбами. Теперь все зависит от них самих.

"Игроки"

Мак — успешная и уверенная в себе спортивная журналистка из Нью-Йорка. Благодаря работе она ежедневно крутится среди толпы людей, прекрасно разбирается в психологии и вместе с друзьями придумывает безотказные трюки для легкого флирта и знакомств. Она точно знает, как завоевать любого. Но когда на ее горизонте появляется харизматичный Ник, привычная тактика дает сбой. Девушке придется решить, что важнее: продолжать свою беспроигрышную игру по четким правилам или рискнуть всем и поддаться искренним эмоциям.

"Всем парням, которых я любила раньше"

У каждой девушки есть свои маленькие секреты. Лара, например, имела привычку писать откровенные письма парням, к которым когда-то испытывала чувства. Эти послания были ее личным дневником, способом разобраться в себе, и, конечно, никто не должен был их прочитать. Но происходит катастрофа: бумаги странным образом исчезают и находят своих адресатов. Жизнь Лары мгновенно превращается в сплошной хаос, и теперь ей придется лицом к лицу встретиться со своим прошлым и как-то распутывать этот клубок неудобных признаний.

"Маршрут к любви"

Аманда искренне верила, что строит счастливое будущее, но ее красивая сказка разрушилась в один момент. Оказалось, что для ее возлюбленного карьерные амбиции и работа значат куда больше, чем создание семьи и совместные планы. Чтобы залечить разбитое сердце и убежать от гнетущих мыслей, девушка решается на спонтанное путешествие. Она отправляется в тур по малоизвестной стране. Именно там, вдали от дома и прошлых проблем, Аманда встречает человека, который заставляет ее снова улыбаться и показывает, что настоящая жизнь может быть яркой и полной неожиданных чувств.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
