Зацепят за живое: 3 лучших современных фильма о любви

Дата публикации 29 мая 2026 09:00
Современные фильмы о любви с высоким рейтингом: подборка на вечер
Фрагмент из фильма "Так близко к горизонту". Кадр из видео

Несмотря на все наши космические путешествия, расщепленные атомы и технологические чудеса, мы так и не научились раскладывать по полочкам одно — любовь. Она до сих пор остается чем-то неуловимым. Кто-то находит в ней покой, кто-то — сплошной хаос, но равнодушным не остается никто. Кинематограф, конечно, тоже не прекращает искать ответы, каждый раз раскрывая эту тему по-новому.

Новини.LIVE расскажет о трех совершенно разных, но по-своему хороших лентах, которые показывают, какими странными, страстными или даже болезненными могут быть отношения.

"Соперники" (2024)

Рейтинг: IMDb — 7.2

Лука Гуаданьино снова снял кино, от которого трудно оторвать взгляд. На этот раз он забросил классический любовный треугольник в жесткий мир большого тенниса. Здесь чувства, амбиции и жажда победы настолько переплелись, что обычный корт становится полем битвы за власть и сердце. Сама игра здесь — это не просто спорт, а чистая метафора того, как герои манипулируют друг другом и пытаются доминировать в жизни.

"Люблю тебя ненавидеть" (2023)

Рейтинг: IMDb — 6.5

Если вам хочется чего-то легкого, но с перцем — это идеальный вариант. История начинается стандартно: искры, первое свидание, а затем — громкий факап, после которого Бен и Би (их сыграли харизматичные Глен Пауэлл и Сидни Суини) просто терпеть не могут друг друга. Однако судьба как всегда ироничная, и им приходится играть влюбленных на чужой свадьбе в Австралии. Красивая картинка, солнечные пейзажи, меткий юмор и тот самый трек "Unwritten", который разорвал соцсети, сделали этот фильм главным ромкомом последних лет.

"Так близко к горизонту" (2019)

Рейтинг: IMDb — 6.6

Немецкая драма, которая заставит достать салфетки даже скептиков. В основу легла реальная и очень непростая история писательницы Джессики Кох. Главная героиня влюбляется в идеального, на первый взгляд, парня — красавца-атлета Дэнни. Однако за фасадом успеха скрываются тяжелые тайны прошлого и диагноз, который меняет все. Это кино о взрослении, сложных решениях и о том, готова ли юная девушка бороться за свои чувства, когда финал заранее известен.

Ранее мы писали о том, какие фильмы от Netflix стоит сохранить на вечер. Полезная подборка с качественными картинами.

Также мы сообщали, какой фильм с участием Хопкинса можно считать недооцененным. История снята по книге знаменитого Стивена Кинга.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
