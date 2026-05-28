3 самых популярных фильма на Netflix: главные хиты сезона

Платформа Netflix время от времени обновляет свои рекорды, и если заглянуть в их официальные отчеты, тот самый знаменитый портал Tudum, то там топ формируется по довольно строгой схеме. Главный критерий — сколько часов зрители суммарно просмотрели ленту за первые 28 дней с момента премьеры.

Если брать именно этот стартовый спринт, то по состоянию на 2026 год в лидеры вырвалась очень разная компания. Вот тройка проектов, которые собрали больше всего просмотров в первые четыре недели.

"Удивительно сообразительные создания"

(8,2 млн просмотров)

Светлая и немного щемящая история о том, что спасательный круг можно найти там, где вообще не ждешь. Пожилая женщина Това, которая, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями, устраивается убирать местный океанариум по вечерам. Одиночество и ночные смены сводят ее с удивительными обитателями аквариумов. Это общение запускает цепочку удивительных событий и открытий, которые помогают Тове залечить старые душевные раны, снова почувствовать вкус к жизни и понять, куда двигаться дальше.

"Сначала дамы"

(11,9 млн просмотров)

Абсолютный фаворит по количеству просмотров, который построен на классическом, но всегда актуальном приеме "оборотня". Главный герой — ярый мужчина-шовинист, чье мировосприятие рушится после странного инцидента. Он просыпается в параллельной реальности, где всем управляют женщины, а мужчинам досталась девичья роль "слабого пола". Пока бедняга пытается адаптироваться к новым правилам игры и выжить в этом матриархате, на горизонте появляется харизматичная и взрывная женщина. Она добавляет его и без того сложной жизни еще больше перца и превращает попытки вернуться домой в сплошной квест.

"Верховный хищник"

(6,7 млн просмотров)

Напряженный триллер о том, как попытка убежать от прошлого превращается в борьбу за выживание. Овдовевшая альпинистка Саша не может прийти в себя после того, как ее муж погиб во время экспедиции в Норвегии. Чтобы перезагрузиться и проверить себя на прочность, она едет в одиночестве в австралийскую глушь. Там Саша встречает местного парня Бена, который кажется вполне дружелюбным, советует красивые пейзажи и подсказывает классную локацию для палатки у воды. Проблема в том, что под маской дружелюбного провинциала скрывается жестокий маньяк, и Саша, сама того не зная, уже сделала шаг в его ловушку.

