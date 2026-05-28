Главная Кино Не тратьте время на поиск: 3 самых популярных фильма на Netflix

Дата публикации 28 мая 2026 10:07
3 самых популярных фильма на Netflix: главные хиты сезона
Сцена из фильма "Сначала дамы". Кадр из видео

Платформа Netflix время от времени обновляет свои рекорды, и если заглянуть в их официальные отчеты, тот самый знаменитый портал Tudum, то там топ формируется по довольно строгой схеме. Главный критерий — сколько часов зрители суммарно просмотрели ленту за первые 28 дней с момента премьеры.

Новини.LIVE расскажет о фильмах, которые таки вошли в список лучших.

Если брать именно этот стартовый спринт, то по состоянию на 2026 год в лидеры вырвалась очень разная компания. Вот тройка проектов, которые собрали больше всего просмотров в первые четыре недели.

"Удивительно сообразительные создания"

(8,2 млн просмотров)

Светлая и немного щемящая история о том, что спасательный круг можно найти там, где вообще не ждешь. Пожилая женщина Това, которая, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями, устраивается убирать местный океанариум по вечерам. Одиночество и ночные смены сводят ее с удивительными обитателями аквариумов. Это общение запускает цепочку удивительных событий и открытий, которые помогают Тове залечить старые душевные раны, снова почувствовать вкус к жизни и понять, куда двигаться дальше.

"Сначала дамы"

(11,9 млн просмотров)

Абсолютный фаворит по количеству просмотров, который построен на классическом, но всегда актуальном приеме "оборотня". Главный герой — ярый мужчина-шовинист, чье мировосприятие рушится после странного инцидента. Он просыпается в параллельной реальности, где всем управляют женщины, а мужчинам досталась девичья роль "слабого пола". Пока бедняга пытается адаптироваться к новым правилам игры и выжить в этом матриархате, на горизонте появляется харизматичная и взрывная женщина. Она добавляет его и без того сложной жизни еще больше перца и превращает попытки вернуться домой в сплошной квест.

"Верховный хищник"

(6,7 млн просмотров)

Напряженный триллер о том, как попытка убежать от прошлого превращается в борьбу за выживание. Овдовевшая альпинистка Саша не может прийти в себя после того, как ее муж погиб во время экспедиции в Норвегии. Чтобы перезагрузиться и проверить себя на прочность, она едет в одиночестве в австралийскую глушь. Там Саша встречает местного парня Бена, который кажется вполне дружелюбным, советует красивые пейзажи и подсказывает классную локацию для палатки у воды. Проблема в том, что под маской дружелюбного провинциала скрывается жестокий маньяк, и Саша, сама того не зная, уже сделала шаг в его ловушку.

Ранее мы писали о хорошем детективном сериале от Netflix. Хотя он вышел в 2025 году, но разговоры вокруг него не утихают до сих пор.

Также мы сообщали, что Netflix намекнул на возможное продолжение сериала "Бумажный дом". Есть определенные предположения по этому поводу.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
