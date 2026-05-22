Новый детективный сериал от Netflix 2026: почему он стоит вашего внимания

Сцена из сериала "Легенды". Кадр из видео

В мае этого года Netflix порадовал любителей качественных детективов и криминальных драм громкой новинкой. На платформе состоялась премьера нового британского мини-сериала "Легенды". Что самое интересное — в основу сюжета легли реальные исторические события.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале подробнее.

Почему стоит посмотреть "Легенды" на Netflix

Сюжет переносит зрителей в мрачную атмосферу Великобритании 1990-х годов. В стране тогда как раз шла масштабная и жестокая война с наркотрафиком. Главными героями стали не суперагенты Джеймсы Бонды и даже не опытные полицейские. Это были обычные работники таможни, которых руководство решило бросить в самый ад.

Без всякой серьезной шпионской подготовки или опыта работы под прикрытием, эти люди были вынуждены интегрироваться в самые влиятельные и опасные бандитские группировки страны. Героям пришлось ежедневно балансировать на грани жизни и смерти, чтобы разоблачить криминальных авторитетов.

Актерский состав сериала подобрали действительно впечатляющий, в кадре появилось полно знакомых лиц:

Читайте также:

Том Берк — именно он взял на себя главную роль. Зрители хорошо знают его по блокбастеру "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" или по драме "Чудо".

— именно он взял на себя главную роль. Зрители хорошо знают его по блокбастеру "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" или по драме "Чудо". Стив Куган — британский комик и драматический актер, звезда фильмов "Филомена" и "Ночь в музее".

— британский комик и драматический актер, звезда фильмов "Филомена" и "Ночь в музее". Дуглас Ходж — запомнился многим по игре в "Джокере".

— запомнился многим по игре в "Джокере". Хейли Сквайрс — яркая актриса, которая снималась в "Все страхи Бо".

За сценарий и общую концепцию отвечал Нил Форсайт. Этот шотландский мастер слова уже сделал себе имя на крутых телевизионных проектах вроде "Золото" и "Вина", так что за качество диалогов и динамику переживать не пришлось.

Как прошел релиз

Netflix не изменил своим традициям и выпустил все 6 эпизодов первого сезона в один день — 7 мая. Зрители получили возможность посмотреть весь сезон за один вечер. Проект стал отличным подарком для всех, кто обожает британскую криминальную классику и атмосферные ретро-истории.

Ранее мы писали о том, какие украинские новинки можно посмотреть на Netflix. Это фильмы с высоким рейтингом.

Также мы сообщали, какой мини-сериал стал хитом на Netflix. Он в свое время установил рекорд по просмотрам.